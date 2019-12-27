Неймовірно: 14-річна Меркушина виборює друге поспіль золото жіночого чемпіонату України з біатлону



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Вчора Олександрі краще вдалася стрільба

У чоловіків с спринтерській гонці першим був Сергій Телень

Продовжуються сенсації на чемпіонаті України з біатлону, що проходить в Тисовці. Другий день поспіль у змаганнях жінок перемагає 14-річна тернополянка Олександра Меркушина. Сьогодні у спринтерській гонці представниця відомої династії біатлоністів припустилася трьох промахів в стрільбі у стійці, але це не завадило юній спортсменці святкувати перемогу!

Другою, з двома промахами, стала Юлія Городна, яка програла чемпіонці України 12 секунд. А на третю сходинку п'єдесталу пошани піднялась Яна Бондар.

Спринт. Жінки

1. Олександра Меркушина (1+3) 23:51,3

2. Юлія Городна (0+2) +12,0

3. Яна Бондар (0+2) +32,2

4. Любов Кип'яченкова (0+2) +32,7

5. Дар'я Скрябіна (0+2) +47,0

6. Олександра Усенко (0+2) +1:19,1

У змаганнях чоловіків вчорашній срібний призер Сергій Телень, здобув золоту нагороду. Найближчого суперника, Романа Боровика, він випередив на 8 секунд. Бронза - у вже досвідченого Дениса Насіка.

Спринт. чоловіки

1. Сергій Телень (0 + 3) 25: 11,5

2. Роман Боровик (0 + 1) +8,4

3. Денис Насико (0 + 2) +9,5

4. Антон Мігда (1 + 1) +31,3

5. Сергій Кришталь (0 + 1) +1: 03,2

6. Микола Ничипоренко (1 + 2) +1: 04,0