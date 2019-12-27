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    Неймовірно: 14-річна Меркушина виборює друге поспіль золото жіночого чемпіонату України з біатлону

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    Вчора Олександрі краще вдалася стрільба - Неймовірно: 14-річна Меркушина виборює друге поспіль золото жіночого чемпіонату України з біатлону
    Вчора Олександрі краще вдалася стрільба

    У чоловіків с спринтерській гонці першим був Сергій Телень

    Продовжуються сенсації на чемпіонаті України з біатлону, що проходить в Тисовці. Другий день поспіль у змаганнях жінок перемагає 14-річна тернополянка Олександра Меркушина. Сьогодні у спринтерській гонці представниця відомої династії біатлоністів припустилася трьох промахів в стрільбі у стійці,  але це не завадило юній спортсменці святкувати перемогу!

    Другою, з двома промахами, стала Юлія Городна, яка програла чемпіонці України 12 секунд. А на третю сходинку п'єдесталу пошани піднялась Яна Бондар.

     

    Спринт. Жінки

    1.  Олександра Меркушина (1+3)  23:51,3

    2.  Юлія Городна (0+2) +12,0

    3.  Яна Бондар (0+2) +32,2

    4.  Любов Кип'яченкова (0+2)  +32,7

    5.  Дар'я Скрябіна (0+2)  +47,0

    6.  Олександра Усенко (0+2)  +1:19,1

     

    У змаганнях чоловіків вчорашній срібний призер Сергій Телень, здобув золоту нагороду. Найближчого суперника, Романа Боровика, він випередив на 8 секунд. Бронза - у вже досвідченого Дениса Насіка.

     

    Спринт. чоловіки

    1. Сергій Телень (0 + 3) 25: 11,5

    2. Роман Боровик (0 + 1) +8,4

    3. Денис Насико (0 + 2) +9,5

    4. Антон Мігда (1 + 1) +31,3

    5. Сергій Кришталь (0 + 1) +1: 03,2

    6. Микола Ничипоренко (1 + 2) +1: 04,0 

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    біатлон Яна Бондар Роман Боровик
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