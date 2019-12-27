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    Українки - в списку найвлучніших біатлоністок старту сезону

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    <p>Грудень приніс українській команді лише один подіум на Кубку світу - срібло в індивідуальній гонці Остерсунді Юлії Джими</p> <p></p> <p></p> - Українки - в списку найвлучніших біатлоністок старту сезону

    Грудень приніс українській команді лише один подіум на Кубку світу - срібло в індивідуальній гонці Остерсунді Юлії Джими

    Друге місце в рейтингу посідає Дар'я Блашко

    За результатами виступів на перших трьох етапах Кубка світу з біатлону, українські дівчата опинилися серед лідерів за точністю стрільби. Дар'я Блашко, яка після дворічної перерви проводить дебютний сезон на світовому рівні, наразі посідає друге місце. Цю позицію вона ділить із представницею Китаю Чу Янь Мень. Високу четверту позицію має Олена Підгрушна. Найвлучнішою спортсменкою за підсумками трьох етапів є Хлої Шевальє з Франції, як аналізує UA:біатлон, лише вісім набоїв вона відправила в «молоко»

     

    1. Хлої Шевальє (Франція) – 92% (93/101)

    2. Чу Янь Мень (Китай) – 91% (76/83)

    2. Дар'я Блашко (Україна) – 91% (103/112)

    4. Олена Підгрушна (Україна) – 90% (82/91)

    5 Текла Брюн-Лі (Норвегія) – 89% (89/100)

    ...

    Юлія Джима – 87% (74/85)

    Віта Семеренко – 87% (109/125)

    Валентина Семеренко – 82% (86/104)

    Анастасія Меркушина – 78% (52/66) 

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    біатлон Україна Олена Підгрушна Анастасія Меркушина
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