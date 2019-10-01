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    «Ніцца» вигнала футболіста-злодія

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    Мохамед Діабі - «Ніцца» вигнала футболіста-злодія
    Мохамед Діабі
    L`Equipe

    Французький клуб розірвав угоду з нападником, який обікрав партнера по команді

    Керівництво французької «Ніцци» достроково розірвало угоду з нападником Мохамедом Діабі. Раніше він украв з роздягальні годинник іншого нападника команди Каспера Дольберга, інформує L`Equipe.

    Дольберг відмовлявся тренуватися, поки не знайдуть його годинник за 70 000 євро. Пізніше Діабі сам зізнався в крадіжці.

    Покараний нападник уже має варіант продовження клубної кар'єри. Його бере до себе клуб другого дивізіону чемпіонату Франції – «Париж».

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