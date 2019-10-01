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    Росію не допустять на дві найближчі Олімпіади

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    Росія знову попалася на брутальному порушенні антидопінгових правил - Росію не допустять на дві найближчі Олімпіади
    Росія знову попалася на брутальному порушенні антидопінгових правил

    Російських атлетів усунуть від участі в Іграх 2020 року в Токіо та 2022 в Пекіні

    Російське антидопінгове аґентство позбавлять статусу відповідності, а російських спортсменів усунуть від участь в двох найближчих Олімпіадах – літній 2020 року в Токіо та зимовій 2022 року в Пекіні.

    Про це повідомив російський спортивний аґент Андрєй Мітьков.

    «Маніпулювання з даними московської антидопінгової лабораторії проводилися російською стороною також у січні 2019 року. Саме тоді, коли туди не допускали експертів WADA. Ймовірно, «редагували» проби наших олімпійських героїв-2014, які зберегли медалі через судові позови. Тобто зміни вносили вже не колишній директор лабораторії Григорій Родченков та його підлеглі. Зміни вносили наші. Тоді, коли лабораторія була опечатана СКР в ході кримінальної справи проти Родченкова.
    Таке, звісно, не вибачають. У питанні допуску до Олімпіади-2018 за Росію підозріло «вписалися» МОК та господарі – Корея. Зараз ми залишилися самі, без підтримки.
    Що буде далі:
    РУСАДА позбавлять статусу відповідності;
    Росія не братиме участь на двох наступних Олімпіадах;
    МОК запрошуватиме російських спортсменів в індивідуальному порядку та в нейтральному статусі;
    І точно полелять голови наших спортивних чиновників», - написав Мітьков.

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