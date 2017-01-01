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    Нідерландський експерт допоміг Україні розвинути хокей на траві

    Лектора Тес Хін завітав до Вінниці, де провів теоретичний і практичний семінар
    25-26 листопада у Вінниці відбувся науково-методичний семінар Української федерації хокею на траві за програмою Європейської хокейної федерації. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України. Семінар пройшов за участю нідерландського спеціаліста, лектора Теса Хіна, доктора наук фізичного виховання та спорту, професора,
    • Сьогодні, 11:11
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    Фото ФХТУ
    Фото ФХТУ

    Лектора Тес Хін завітав до Вінниці, де провів теоретичний і практичний семінар

    25-26 листопада у Вінниці відбувся науково-методичний семінар Української федерації хокею на траві за програмою Європейської хокейної федерації.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    Семінар пройшов за участю нідерландського спеціаліста, лектора Теса Хіна, доктора наук фізичного виховання та спорту, професора, заслуженого тренера України Віктора Костюкевича та судді міжнародної категорії Максима Перепелиці.

    У семінарі взяли участь тренери та судді з різних областей України, де розвивається і має розвиватися хокей на траві.

    Семінар складався з теоретичних і практичних занять.

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    Нагадаємо, українська команда з індорхокею зупинилася за крок від медалей на турнірі у Хорватії.

    хокей
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