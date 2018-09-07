  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Склад «Шахтаря» оцінюється в 103 мільйона євро за версією Transfermarkt, «Динамо» - 67

    • Розсилка
    Склад «Шахтаря» оцінюється в 103 мільйона євро за версією Transfermarkt, «Динамо» - 67

    Замикає трійку «Зоря»

    Авторитетний портал Transfermarkt оцінив склади клубів Прем'єр-ліги України.

    Очолив рейтинг «Шахтар», склад якого оцінений в 103 мільйони євро

    На другому місці розташувалося «Динамо» - 67 мільйонів євро, а замикає трійку «Зоря» - 13,7 мільйона євро.

    1. «Шахтар» - 103 000 000
    2. «Динамо» - 67 000 000
    3. «Зоря» - 13 700 000
    4. «Ворскла» - 12 100 000
    5. «Карпати» - 11 400 000
    6. «Маріуполь» - 8 700 000
    7. «Олександрія» - 7 900 000
    8. «Десна» - 6 680 000
    9. «Львів» - 6 400 000
    10. «Арсенал-Київ» - 6 100 000
    11. «Чорноморець» - 6 050 000
    12. «Олімпік» - 5 900 000

    .png_105

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» «Шахтар» Прем'єр Ліга ФК Ворскла ФК Олімпік «Зоря» ФК Карпати ФК Чорноморець ФК «Арсенал-Київ»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ