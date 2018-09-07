Склад «Шахтаря» оцінюється в 103 мільйона євро за версією Transfermarkt, «Динамо» - 67
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Розсилка
Замикає трійку «Зоря»
Авторитетний портал Transfermarkt оцінив склади клубів Прем'єр-ліги України.
Очолив рейтинг «Шахтар», склад якого оцінений в 103 мільйони євро
На другому місці розташувалося «Динамо» - 67 мільйонів євро, а замикає трійку «Зоря» - 13,7 мільйона євро.
1. «Шахтар» - 103 000 000
2. «Динамо» - 67 000 000
3. «Зоря» - 13 700 000
4. «Ворскла» - 12 100 000
5. «Карпати» - 11 400 000
6. «Маріуполь» - 8 700 000
7. «Олександрія» - 7 900 000
8. «Десна» - 6 680 000
9. «Львів» - 6 400 000
10. «Арсенал-Київ» - 6 100 000
11. «Чорноморець» - 6 050 000
12. «Олімпік» - 5 900 000
Джерело: Tribuna.com