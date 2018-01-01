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    Нікішин став найсильнішим шпажистом України за підсумками року, що минув

    Саме Богдан виграв підсумковий турнір року у Києві
    23-25 грудня у Києві пройшов турнір найсильніших України з фехтування на шпагах серед чоловіків. Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України. За підсумками змагань дніпрянин Богдан Нікішин завоював золото. У перший день лідер національного рейтингу очолив турнірну таблицю, а у другий фінішував на шостому місці,
    • Сьогодні, 15:11
    • Розсилка
    Фото НФФУ
    Фото НФФУ

    Саме Богдан виграв підсумковий турнір року у Києві

    23-25 грудня у Києві пройшов турнір найсильніших України з фехтування на шпагах серед чоловіків.

    Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

    За підсумками змагань дніпрянин Богдан Нікішин завоював золото.

    У перший день лідер національного рейтингу очолив турнірну таблицю, а у другий фінішував на шостому місці, поступившись в 1/4 фіналу Дмитру Карюченку з Харкова.

    Срібним призером став кривдник Нікішина Карюченко, який у першому турі завершив виступ на сьомій позиції, а у наступному – на другій, програвши лише Юрію Тараненку з Києва з рахунком 5:7.

    Володарем бронзи по закінченню турніру став господар доріжок Тараненко.

    У першому раунді киянин показав лише десятий результат, але у другому зумів реабілітуватися сповна, вигравши змагальний день.

    Нагадаємо, Нікішин і Станкевич зупинилися за крок від нагород на етапі Гран-прі з фехтування на шпагах.

    Богдан Нікішин Фехтування
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