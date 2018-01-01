Нікішин став найсильнішим шпажистом України за підсумками року, що минув

Саме Богдан виграв підсумковий турнір року у Києві

23-25 грудня у Києві пройшов турнір найсильніших України з фехтування на шпагах серед чоловіків. Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України. За підсумками змагань дніпрянин Богдан Нікішин завоював золото. У перший день лідер національного рейтингу очолив турнірну таблицю, а у другий фінішував на шостому місці,



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Фото НФФУ

Саме Богдан виграв підсумковий турнір року у Києві

23-25 грудня у Києві пройшов турнір найсильніших України з фехтування на шпагах серед чоловіків.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

За підсумками змагань дніпрянин Богдан Нікішин завоював золото.

У перший день лідер національного рейтингу очолив турнірну таблицю, а у другий фінішував на шостому місці, поступившись в 1/4 фіналу Дмитру Карюченку з Харкова.

Срібним призером став кривдник Нікішина Карюченко, який у першому турі завершив виступ на сьомій позиції, а у наступному – на другій, програвши лише Юрію Тараненку з Києва з рахунком 5:7.

Володарем бронзи по закінченню турніру став господар доріжок Тараненко.

У першому раунді киянин показав лише десятий результат, але у другому зумів реабілітуватися сповна, вигравши змагальний день.

Нагадаємо, Нікішин і Станкевич зупинилися за крок від нагород на етапі Гран-прі з фехтування на шпагах.