Німецька Бундесліга. Перший тур. «Баварія» розпочинає з перемоги



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Мюнхенці розпочали похід за черговим титулом з перемоги над командою Юліана Нагельсманна (3: 1)

У європейському футболі прийшла черга старту останнього з топ-чемпіонатів. Цьогорічний розіграш німецької Бундесліги відкривав матч чинного чемпіона мюнхенської «Баварії» та «Хоффенхайма», який посів третє місце у минулому сезоні.

Як і передбачалося, «Ротен» відразу ж зі стартовим свистком прибрали м'яч під свій контроль, але були не так гострі попереду, якими їх звикла бачити футбольна громадськість. Найактивнішим на чужій половині поля був Кінгслі Коман, який раз по раз розривав свій фланг, але його старань було недостатньо для того, щоб його команда відкрила рахунок.



Ближче до середини першого тайму гра зовсім заспокоїлася, команди по черзі володіли м'ячем без загрози воротам один одного, ніщо не віщувало біди для жодного з колективів, проте вона все ж прийшла - на 23-й хвилині матчу Кіммі виконав ювелірну подачу з кутового точно на голову Мюллеру , а Томас відправив м'яч у сітку - 1: 0. Після забитого гола підопічні Ніко Ковача продовжували контролювати хід гри, але несподівано ледь не пропустили, на щастя, Жоелінтон примудрився не влучити по воротах з вигідної позиції після прострілу Біттенкурта.



У кінцівці першої 45-хвилинки активний Коман знову опинився в епіцентрі уваги, але на цей раз не завдяки своїм яскравим діям, а отримавши, схоже, ще одну важку травму, про ступінь серйозності якої стане відомо пізніше. До виходу на перерву команди більше не загрожували воротам один одного і вирушили в роздягальні за мінімальної переваги «Баварії».



По перерві гості стали діяти сміливіше на чужій половині поля, натякнувши, що не збираються відсиджуватися в обороні, а мають намір, як мінімум, зрівняти рахунок. І на 57-й хвилині гості відновили паритет - Мартінес відпустив м'яч далеко від себе, завдяки чому він опинився у Салаї, угорець легко обіграв Боатенга і потужним пострілом послав м'яч у дальній кут - 1:1.



Після забитого голу підопічні Нагельсманна ще якийсь час володіли ігровою перевагою. але потім господарі поля оговталися і забрали м'яч під свій контроль, поступово збільшуючи тиск, проте до реально небезпечних моментів біля воріт «Хоффенхайму» не доходило. Забити другий гол допоміг зароблений Рібері пенальті. Левандовські з одинадцяти метрів не схибив - 2: 1 .



А вже у компенсований час підопічні Ковача забили і третій гол - Кіммі вкинув м'яч з-за бокової лінії на Мюллера, Томас скинув його Роббену, а Арьєн холоднокровно переграв Бауманна, встановивши остаточний рахунок - 3: 1. Як підсумок, мюнхенці здобули першу перемогу в новому чемпіонаті, почавши похід за черговим чемпіонством.



У 2-му турі «Баварія» зіграє на виїзді зі «Штутгартом», а «Хоффенхайм» прийме «Фрайбург».



Баварія - Хоффенхайм 3: 1

Голи: Мюллер, 23, Левандовскі, 82 (з пенальті), Роббен, 90 + 1 - Салаї, 57



Баварія: Нойер - Кіммі, Зюле, Боатенг, Алаба - Мартінес (Горецька, 67) - Коман (Роббен, 45 + 4), Мюллер, Тіаго, Рібері (Родрігес, 84) - Левандовскі



Хоффенхайм: Бауманн - Ермін Бичакчич, Фогт (Нордтвейт, 74), Нуху (Акпогума, 67) - Кадержабек, Біттенкурт, Грілліч, Гриф (Цубер, 46), Шульц - Жоелінтон, Салаї



Попередження: Мюллер - Нуху, Біттенкурт, Кадержабек, Шульц

Джерело: football.ua