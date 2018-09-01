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    Німецька Бундесліга. Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів здобуває вольову перемогу

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    <span class="author">Фото: TWITTER.COM/ACHTZEHN</span> - Німецька Бундесліга. Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів здобуває вольову перемогу
    Фото: TWITTER.COM/ACHTZEHN

    Вашій увазі результати перших п'яти матчів другого туру чемпіонату Німеччини

    Матчі другого туру німецької Бундесліги завершилися перемогами «Гоффенхайма», «Вольфсбурга» та «Вердера», провалом «Байєра» та нічийними рахунками у поєдинках «Боруссії» Менхенґладбах та «Нюрнберга».

    Зокрема, суперник «Шахтаря» по груповому етапу Ліги чемпіонів – «Гоффенхайм» – вдома провів дуже непростий матч проти міцного, але досить скромного «Фрайбурга».

    Гості не поступалися за кількістю та якістю гострих моментів у першому таймі, закономірно вирвавшись уперед на 37-й хвилині – це Доменік Хайнц використав програш зінхаймцями верхового єдиноборства при подачі зі штрафного й добив з кількох метрів.

    Втім, у другому таймі «Гоффенхайм» підвищив оберти й переломив хід зустрічі: на 50-й хвилині Адам Шалай використав відскок й забив з кількох метрів у пусті ворота, а через 13 хвилин після прострілу Ніколаса Шульца вивів «Гоффенхайм» уперед.

    На 90+5-й Андрей Крамарич встановив остаточний рахунок – 3:1

    Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 2-й тур

    Гоффенхайм – Фрайбург – 3:1

    Голи: Шалай, 50, 63, Крамарич, 90+5 – Хайнц, 37

    Нюрнберг – Майнц – 1:1

    Голи: Ішак, 48 – Матета, 25

    Аугсбург – Борусія Менхенґладбах – 1:1

    Голи: Грегорич, 13 – Плеа, 68

    Байєр – Вольфсбург – 1:3

    Голи: Байлі, 24 – Озджан, 36 (автогол), Вегхорст, 55, Штеффен, 60

    Айнтрахт Ф. – Вердер – 1:2

    Голи: Халлер, 49 (пен) – Осако, 21, Рашіца, 90+6

    Вилучення: Віллемс, 32



    Джерело: football24.ua

    Майнц єдиноборства
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