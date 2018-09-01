Німецька Бундесліга. Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів здобуває вольову перемогу



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Фото: TWITTER.COM/ACHTZEHN

Вашій увазі результати перших п'яти матчів другого туру чемпіонату Німеччини

Матчі другого туру німецької Бундесліги завершилися перемогами «Гоффенхайма», «Вольфсбурга» та «Вердера», провалом «Байєра» та нічийними рахунками у поєдинках «Боруссії» Менхенґладбах та «Нюрнберга».

Зокрема, суперник «Шахтаря» по груповому етапу Ліги чемпіонів – «Гоффенхайм» – вдома провів дуже непростий матч проти міцного, але досить скромного «Фрайбурга».

Гості не поступалися за кількістю та якістю гострих моментів у першому таймі, закономірно вирвавшись уперед на 37-й хвилині – це Доменік Хайнц використав програш зінхаймцями верхового єдиноборства при подачі зі штрафного й добив з кількох метрів.

Втім, у другому таймі «Гоффенхайм» підвищив оберти й переломив хід зустрічі: на 50-й хвилині Адам Шалай використав відскок й забив з кількох метрів у пусті ворота, а через 13 хвилин після прострілу Ніколаса Шульца вивів «Гоффенхайм» уперед.

На 90+5-й Андрей Крамарич встановив остаточний рахунок – 3:1

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 2-й тур

Гоффенхайм – Фрайбург – 3:1

Голи: Шалай, 50, 63, Крамарич, 90+5 – Хайнц, 37

Нюрнберг – Майнц – 1:1

Голи: Ішак, 48 – Матета, 25

Аугсбург – Борусія Менхенґладбах – 1:1

Голи: Грегорич, 13 – Плеа, 68

Байєр – Вольфсбург – 1:3

Голи: Байлі, 24 – Озджан, 36 (автогол), Вегхорст, 55, Штеффен, 60

Айнтрахт Ф. – Вердер – 1:2

Голи: Халлер, 49 (пен) – Осако, 21, Рашіца, 90+6

Вилучення: Віллемс, 32







Джерело: football24.ua