Німецька Бундесліга. Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів здобуває вольову перемогу
-
Розсилка
Вашій увазі результати перших п'яти матчів другого туру чемпіонату Німеччини
Матчі другого туру німецької Бундесліги завершилися перемогами «Гоффенхайма», «Вольфсбурга» та «Вердера», провалом «Байєра» та нічийними рахунками у поєдинках «Боруссії» Менхенґладбах та «Нюрнберга».
Зокрема, суперник «Шахтаря» по груповому етапу Ліги чемпіонів – «Гоффенхайм» – вдома провів дуже непростий матч проти міцного, але досить скромного «Фрайбурга».
Гості не поступалися за кількістю та якістю гострих моментів у першому таймі, закономірно вирвавшись уперед на 37-й хвилині – це Доменік Хайнц використав програш зінхаймцями верхового єдиноборства при подачі зі штрафного й добив з кількох метрів.
Втім, у другому таймі «Гоффенхайм» підвищив оберти й переломив хід зустрічі: на 50-й хвилині Адам Шалай використав відскок й забив з кількох метрів у пусті ворота, а через 13 хвилин після прострілу Ніколаса Шульца вивів «Гоффенхайм» уперед.
На 90+5-й Андрей Крамарич встановив остаточний рахунок – 3:1
Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 2-й тур
Гоффенхайм – Фрайбург – 3:1
Голи: Шалай, 50, 63, Крамарич, 90+5 – Хайнц, 37
Нюрнберг – Майнц – 1:1
Голи: Ішак, 48 – Матета, 25
Аугсбург – Борусія Менхенґладбах – 1:1
Голи: Грегорич, 13 – Плеа, 68
Байєр – Вольфсбург – 1:3
Голи: Байлі, 24 – Озджан, 36 (автогол), Вегхорст, 55, Штеффен, 60
Айнтрахт Ф. – Вердер – 1:2
Голи: Халлер, 49 (пен) – Осако, 21, Рашіца, 90+6
Вилучення: Віллемс, 32
Джерело: football24.ua