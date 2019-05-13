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    Угандійський боксер зібрався нокаутувати Ломаченка

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    Шариф Богере&nbsp; - Угандійський боксер зібрався нокаутувати Ломаченка
    Шариф Богере 
    Thе Boxing Voice

    30-річний Шариф Богере впевнений у перемозі над українським чемпіоном

    Колишній претендент на чемпіонський пояс WBA Шариф Богере (32-2, 20 КО) збирається перемогти нокаутом українського чемпіона в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).  

    30-річний боксер з Уганди прагне поєдинку проти нашого боксера та впевнений у перемозі.

    «Шариф Богере переможе Василя Ломаченка. Він його нокаутує. Звісно, я хочу цього бою. А в бою проти Кемпбелла Ломаченко переможе», - зазначив Богере в коментарі The Mayweather Channel.

    Нагадаємо, раніше WBC зобов’язала британця Люка Кемпбелла та Василя Ломаченка розпочати переговори про пробедення чемпіонського бою.

     Читайте також: WBA визнала останній нокаут Ломаченка найкращим у квітні (відео)
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