Німецький суперник «Мотора» по Лізі чемпіонів продовжує дивувати



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«Фленсбург», Фото - sg-flensburg-handewitt.de

«Фленсбург» виграв четвертий матч Бундесліги поспіль

Майбутній суперник «Мотора» по Лізі чемпіонів німецький «Фленсбург» виграв вже четвертий матч на старті Бундесліги. Команда Майка Махула продовжує перемагати незважаючи на важкий графік і суттєві кадрові втрати. Нагадаємо, минулого сезону «Фленсбург» сенсаційно завоював золото чемпіонату Німеччини.

У домашньому матчі четвертого туру «Фленсбург» розправився зі своїм найпринциповішим суперником - 20-разовим чемпіоном Бундесліги «Кілем»- 26:25. По п'ять м'ячів у складі господарів закинули лівий крайній Хампус Ванні і найкращий снайпер в історії клубу правий напівсередній Холгер Глендорф. Не втративши жодного очка «Фленсбург» лідирує у чемпіонаті Німеччини.

Джерело: Xsport.ua