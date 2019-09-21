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    Німецький журналіст Зеппельт: Росія підозрюється в маніпулюванні свіжими даними антидопінгової лабораторії

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    Гайо Зеппельт роками доводить світові, що російський спорт брудний - Німецький журналіст Зеппельт: Росія підозрюється в маніпулюванні свіжими даними антидопінгової лабораторії
    Гайо Зеппельт роками доводить світові, що російський спорт брудний
    Vaaju

    Минає час, а принципи і підходи росіян не міняються

    Журналіст німецького телеканалу ARD Гайо Зеппельт, відомий за фільмами-розслідуваннями про допінг у російському спорті, повідомив, що Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює Росію в підтасовуванні допінг-проб з Московської лабораторії, переданих на початку 2019 року WADA.

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    «Росія підозрюється в маніпулюванні даними Московської лабораторії, наданими WADA на початку 2019 року. Комітет з відповідності проінформує виконком WADA про це на зустрічі в Токіо на наступному тижні. Процедура недотримання Росією кодексу WADA вже запущена», - написав Зеппельт на своїй сторінці в Twitter.

    Російське антидопінгове агентство РУСАДА було відновлено за умови передачі до певного терміну даних Московської антидопінгової лабораторії. До цього в розпорядженні WADA виявилася копія даних, надана інформатором агентства Григорієм Родченковим.

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    допінг WADA Гайо Зеппельт
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