Німецький журналіст Зеппельт: Росія підозрюється в маніпулюванні свіжими даними антидопінгової лабораторії



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Журналіст німецького телеканалу ARD Гайо Зеппельт, відомий за фільмами-розслідуваннями про допінг у російському спорті, повідомив, що Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює Росію в підтасовуванні допінг-проб з Московської лабораторії, переданих на початку 2019 року WADA.

«Росія підозрюється в маніпулюванні даними Московської лабораторії, наданими WADA на початку 2019 року. Комітет з відповідності проінформує виконком WADA про це на зустрічі в Токіо на наступному тижні. Процедура недотримання Росією кодексу WADA вже запущена», - написав Зеппельт на своїй сторінці в Twitter.

Російське антидопінгове агентство РУСАДА було відновлено за умови передачі до певного терміну даних Московської антидопінгової лабораторії. До цього в розпорядженні WADA виявилася копія даних, надана інформатором агентства Григорієм Родченковим.

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