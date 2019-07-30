Колишнього президента Міжнародної федерації плавання звинуватили в замовному вбивстві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тамаш Дьярфаш Hungary Today

Угорська прокуратура висунула звинувачення Тамашу Дьярфашу

Угорська прокуратору висунула колишньому президенту Міжнародної федерації плавання (FINA) Тамашу Дьярфашу обвинувачення в замовному вбивстві.

У ході слідства з’ясувалося, що Дьярфаш заплатив за вбивство свого бізнес-конкурента Яноша Феньо близько 20 років тому, інформує Reuters.

Дьярфаша затримали ще в квітні 2018 року. Однак він відхилив усі звинувачення, його відпустили під заставу.

Читайте також: Українського легкоатлета можуть покарати за допінг

Феньо розстріляли в автомобілі в лютому 1998 року. Дьярфаш та Феньо були запеклими конкурентами в бізнесі та мали особисту неприязнь одне до одного.