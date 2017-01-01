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    Ноєр вперше з вересня приступив до тренувань

    Німець 18 вересня на тренуванні зламав ногу і з тих пір не виходив на поле
    Основний голкіпер «Баварії» Мануель Ноєр вперше за кілька місяців приступив до легких тренувань. Ноєр прибув на тренувальну базу Баварії і приступив до бігових вправ на біговій доріжці, повідомляє Bild. Нагадаємо, Ноєр 18 вересня на тренуванні зламав ногу і з тих пір не виходив на поле. Очікується, що він повернеться в загальну групу
    • Сьогодні, 13:25
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    Мануель Ноєр. Фото: Getty Images
    Мануель Ноєр. Фото: Getty Images

    Німець 18 вересня на тренуванні зламав ногу і з тих пір не виходив на поле

    Основний голкіпер «Баварії» Мануель Ноєр вперше за кілька місяців приступив до легких тренувань.

    Ноєр прибув на тренувальну базу Баварії і приступив до бігових вправ на біговій доріжці, повідомляє Bild.

    Нагадаємо, Ноєр 18 вересня на тренуванні зламав ногу і з тих пір не виходив на поле. Очікується, що він повернеться в загальну групу «Баварії» ближче до перших чисел лютого.

    Всього в поточному сезоні 31-річний голкіпер зіграв лише в трьох матчах. У його відсутність місце в воротах мюнхенців займає Свен Ульрайх, а в 2 іграх Бундесліги з'являвся 36-річний Том Штарке.

    Наступний матч команда Юппа Хайнкеса проведе 12 січня на виїзді проти «Байєра» в рамках 18-го туру Бундесліги.

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