Нова зірка українського баскетболу вразив своєю грою у матчі проти іспанців (відео)



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Фото взяте з ресурсу basket.com.ua

Баскетболіст з NBA Михайлюк виблискував у матчі збірної України з Іспанією

Справжнім лідером своєї команди у цьому матчі був Святослав Михайлюк.

Нижче відео найкращих моментів гри за участю захисника збірної України.

Нагадаємо, 14-го вересня збірна України у відборі до ЧС-2019 сенсаційно перемогла Іспанію.

Найкращим гравцем був визнаний український «американець», який виступає за «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк. На рахунку одноклубника ЛеБрона Джеймса 22 очки, три підбирання та три передачі.

Ця поразка стала для Іспанії першим у поточній кваліфікації, а для України подарувала надію таки пробитися на ЧС. Свій наступний матч наша команда проведе вже найближчого понеділка проти Чорногорії на виїзді.