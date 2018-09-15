  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нова зірка українського баскетболу вразив своєю грою у матчі проти іспанців (відео)

    • Розсилка
    Фото взяте з ресурсу basket.com.ua - Нова зірка українського баскетболу вразив своєю грою у матчі проти іспанців (відео)
    Фото взяте з ресурсу basket.com.ua

    Баскетболіст з NBA Михайлюк виблискував у матчі збірної України з Іспанією

    Справжнім лідером своєї команди у цьому матчі  був Святослав Михайлюк. 

    Нижче відео найкращих моментів гри за участю захисника збірної України.

    Нагадаємо, 14-го вересня збірна України у відборі до ЧС-2019 сенсаційно перемогла Іспанію. 

    Найкращим гравцем був визнаний український «американець», який виступає за «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк. На рахунку одноклубника ЛеБрона Джеймса 22 очки, три підбирання та три передачі.

    Ця поразка стала для Іспанії першим у поточній кваліфікації, а для України подарувала надію таки пробитися на ЧС. Свій наступний матч наша команда проведе вже найближчого понеділка проти Чорногорії на виїзді.

    Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ