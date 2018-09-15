Нова зірка українського баскетболу вразив своєю грою у матчі проти іспанців (відео)
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Фото взяте з ресурсу basket.com.ua
Баскетболіст з NBA Михайлюк виблискував у матчі збірної України з Іспанією
Справжнім лідером своєї команди у цьому матчі був Святослав Михайлюк.
Нижче відео найкращих моментів гри за участю захисника збірної України.
Нагадаємо, 14-го вересня збірна України у відборі до ЧС-2019 сенсаційно перемогла Іспанію.
Найкращим гравцем був визнаний український «американець», який виступає за «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк. На рахунку одноклубника ЛеБрона Джеймса 22 очки, три підбирання та три передачі.
Ця поразка стала для Іспанії першим у поточній кваліфікації, а для України подарувала надію таки пробитися на ЧС. Свій наступний матч наша команда проведе вже найближчого понеділка проти Чорногорії на виїзді.