Новачок «Динамо» подорожчав в два рази після переходу в столичний клуб

Український захисник розташувався на 43-му місці в списку найдорожчих гравців української Прем'єр-ліги

На початку січня захисник «Олімпіка» Артем Шабанов підписав контракт з київським «Динамо» на чотири роки. Цікаво, що виступаючи в донецькому клубі трансферна вартість 25-річного гравця, згідно з авторитетним порталу Transfermarkt, становила 500 тисяч євро. Однак, перебравшись до столичного гранд, футболіст різко



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Артем Шабанов. Фото: dynamo.kiev.ua

Український захисник розташувався на 43-му місці в списку найдорожчих гравців української Прем'єр-ліги

На початку січня захисник «Олімпіка» Артем Шабанов підписав контракт з київським «Динамо» на чотири роки.

Цікаво, що виступаючи в донецькому клубі трансферна вартість 25-річного гравця, згідно з авторитетним порталу Transfermarkt, становила 500 тисяч євро.

Однак, перебравшись до столичного гранд, футболіст різко подорожчав. Відтепер всім бажаючим отримати Артема доведеться викласти один мільйон євро.

Примітно, що Шабанов розташувався на 43-му місці в списку найдорожчих гравців української Прем'єр-ліги.

Зазначимо, що Артем є вихованцем академії київського «Динамо», в якій займався до 15 років.

Крім «Олімпіка», захисник пограв у київському «Арсеналі», луцької «Волині» і кам'янської «Сталі».

Влітку минулого року Шабанов на правах вільного агента перебрався в «Олімпік», де став основним центральним захисником. У нинішньому сезоні 25-річний захисник зіграв у 19 поєдинках за «Олімпік» у всіх турнірах.

Джерело: Footboom