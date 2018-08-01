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    Новий м'яч Ліги чемпіонів здивував своїм дизайном (фото)

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    Новий м'яч Ліги чемпіонів здивував своїм дизайном (фото)

    Фотографії нового м'яча вже з'явились в мережі

    Adidas найближчим часом має презентувати офіційний м'яч Ліги чемпіонів сезону 18/19.

    Повідомлялося, що дизайн м'яча «не схожий ні на що з того, що ви бачили раніше».

    Фотографії нового м'яча вже з'явились в мережі.

    Новий м'яч буде виконаний переважно в синіх кольорах Ліги чемпіонів з білими зірками.

    Такий дизайн у офіційного м'яча турніру різко контрастує з попередніми версіями.

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    Зокрема, в останні роки м'ячі Ліги чемпіонів були білого кольору з синіми зірками.

    Джерело: footballua.tv

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