Новий м'яч Ліги чемпіонів здивував своїм дизайном (фото)
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Фотографії нового м'яча вже з'явились в мережі
Adidas найближчим часом має презентувати офіційний м'яч Ліги чемпіонів сезону 18/19.
Повідомлялося, що дизайн м'яча «не схожий ні на що з того, що ви бачили раніше».
Фотографії нового м'яча вже з'явились в мережі.
Новий м'яч буде виконаний переважно в синіх кольорах Ліги чемпіонів з білими зірками.
Такий дизайн у офіційного м'яча турніру різко контрастує з попередніми версіями.
Зокрема, в останні роки м'ячі Ліги чемпіонів були білого кольору з синіми зірками.
Джерело: footballua.tv