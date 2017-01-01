Новий наставник «Чорноморця» вирішив позбавитися відразу від чотирьох гравців

Костянтин Фролов уже розпочав роботу з командою

«Чорноморець» розстанеться із захисником Фуссені Бамба, а також хавбеками Денисом Васіним, Кирилом Ковальцем і Сергієм Політилом. Усі четверо вже знають про рішення клубу та приступили до пошуків нових місць роботи, повідомляє телеканал «Футбол 1». При цьому джерело додало, що деякі варіанти поки є тільки у Ковальця, яким



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Кирило Ковалець. ФК «Чорноморець»

Костянтин Фролов уже розпочав роботу з командою

«Чорноморець» розстанеться із захисником Фуссені Бамба, а також хавбеками Денисом Васіним, Кирилом Ковальцем і Сергієм Політилом.

Усі четверо вже знають про рішення клубу та приступили до пошуків нових місць роботи, повідомляє телеканал «Футбол 1».

При цьому джерело додало, що деякі варіанти поки є тільки у Ковальця, яким цікавляться клуби з Білорусі.

Агент Кирила, втім, інформацію про відхід свого клієнта поки не підтверджує, хоч і визнає наявність інтересу від інших клубів.

«Конкретики по Ковальцю поки немає. Але цікавляться ним досить активно. Він хоче грати у футбол», - прокоментував ситуацію агент хавбека.

У поточному розіграші УПЛ Фуссені Бамба зіграв вісім матчів (один гол), Сергій Политіло – 17 матчів, Кирило Ковалець – 17 матчів (два голи), а Денис Васін – 13 матчів (два голи).

Після 19-ти турів УПЛ Чорноморець займає 10-те місце у таблиці.

На тижні команда також отримала нового тренера – ним став екс-наставник молодіжки Костянтин Фролов.

Джерело: sportarena.com