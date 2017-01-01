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    Новий наставник «Чорноморця» вирішив позбавитися відразу від чотирьох гравців

    Костянтин Фролов уже розпочав роботу з командою
    «Чорноморець» розстанеться із захисником Фуссені Бамба, а також хавбеками Денисом Васіним, Кирилом Ковальцем і Сергієм Політилом. Усі четверо вже знають про рішення клубу та приступили до пошуків нових місць роботи, повідомляє телеканал «Футбол 1». При цьому джерело додало, що деякі варіанти поки є тільки у Ковальця, яким
    • Сьогодні, 10:27
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    Кирило Ковалець. ФК &laquo;Чорноморець&raquo;
    Кирило Ковалець. ФК «Чорноморець»

    Костянтин Фролов уже розпочав роботу з командою

    «Чорноморець» розстанеться із захисником Фуссені Бамба, а також хавбеками Денисом Васіним, Кирилом Ковальцем і Сергієм Політилом.

    Усі четверо вже знають про рішення клубу та приступили до пошуків нових місць роботи, повідомляє телеканал «Футбол 1».

    При цьому джерело додало, що деякі варіанти поки є тільки у Ковальця, яким цікавляться клуби з Білорусі.

    Агент Кирила, втім, інформацію про відхід свого клієнта поки не підтверджує, хоч і визнає наявність інтересу від інших клубів.

    «Конкретики по Ковальцю поки немає. Але цікавляться ним досить активно. Він хоче грати у футбол», - прокоментував ситуацію агент хавбека.

    У поточному розіграші УПЛ Фуссені Бамба зіграв вісім матчів (один гол), Сергій Политіло – 17 матчів, Кирило Ковалець – 17 матчів (два голи), а Денис Васін – 13 матчів (два голи).

    Після 19-ти турів УПЛ Чорноморець займає 10-те місце у таблиці.

    На тижні команда також отримала нового тренера – ним став екс-наставник молодіжки Костянтин Фролов.

    Джерело: sportarena.com

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