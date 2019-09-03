Новий рекорд. Роналду здобув 10 титул найкращого футболіста Португалії
У минулому сезоні 34-річний Роналду виграв чемпіонат Італії з «Ювентусом». Разом зі збірною Португалії гравець завоював головний трофей в Лізі націй
У Португалії пройшла церемонія вручення нагороди найкращому футболісту країни. Рекордний 10-й раз цього звання удостоївся Кріштіану Роналду, повідомляє Daily Mail.
Нападаючий «Ювентуса» Кріштіану Роналду у фіналі обійшов форварда «Атлетіко» Жоау Феліш і півзахисника «Манчестер Сіті» Бернардо Сілву.
У минулому сезоні 34-річний Роналду виграв чемпіонат Італії з «Ювентусом». Разом зі збірною Португалії гравець завоював головний трофей в Лізі націй.
Раніше Кріштіану Роналду разом з форвардом «Барселони» Ліонелем Мессі і захисником «Ліверпуля» Вірджілом ван Дейком увійшов до списку претендентів на звання кращого гравця року за версією Міжнародної федерації футболу. Церемонія вручення нагород ФІФА відбудеться 23 вересня в Мілані.
Джерело: Чемпионат.com