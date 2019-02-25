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    Новий рейтинг WTA: Козлова піднялася відразу на 11 позицій

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    Катерина Козлова - Новий рейтинг WTA: Козлова піднялася відразу на 11 позицій
    Катерина Козлова

    Актуальні результати українок в світовій тенісній класифікації WTA

    Еліна Світоліна зберегла за собою шосте місце після виступу в Дубаї, де вона дійшла до півфіналу. Чвертьфінал у Будапешті дозволив Катерині Козловій поліпшити своє становище одразу на одинадцять позицій.

    Свої особисті рекорди також оновили: на одну сходинку 19-річна Катаріна Завацька (№ 174), на 4 рядки - 15-річна Дарія Лопатецька (№ 301).

    На п'ять сходинок піднялася Ангеліна Калініна - в новому рейтингу WTA вона займає 125 сходинку

    Варто зазначити, що на дві позиції опустилася Даяна Ястремська - сьогодні вона займає 36 позицію. 

    Також втратили одну сходинку ще одна українська тенісистка з Топ-100: Леся Цуренко в новому рейтингу перемістилася на 24 сходинку.

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