Новий сезон Української хокейної ліги розпочався з перемоги «Донбасу»



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Фото УХЛ

Донеччани вдома виявилися сильнішими за ХК «Кременчук»

У п’ятницю, 14 вересня, відбувся матч-відкриття третього сезону Української хокейної ліги.

У першому поєдинку сезону зійшлися чемпіон і віце-чемпіон України – «Донбас» і «Кременчук».

Як і передбачалося, матч вийшов видовищним і яскравим, адже принциповість зустрічей цих команд з початком сезону тільки збільшилася.

Протягом майже двох періодів тривала рівна гра, але наприкінці другого відтинку господарям вдалося двічі протягом однієї хвилини закинути у ворота суперників.

У третьому ж періоді «Донбас» лише довів свою перевагу.

У підсумку підопічні Юліуса Шуплера заробили перші три очки у новому сезоні.

Українська хокейна ліга

Матч 1-го туру

«Донбас» – «Кременчук» – 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)

Шайби: 1:0 - Кузьмик, 6:25, 1:1 - Тютченко - більш., 15:49, 1:2 - Шиманський (Тютченко), 20:48, 2:2 - Захаров, 27:27, 3:2 - Романенко, 38:00, 4:2 - Лялька, 39:00, 5:2 - Денискін - більш, 5:3 - Ворона (Гриценко), 6:3 - Денискін (Смірнов, Лялька - більш.), 7:3 - Коренчук.