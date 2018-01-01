Новий тренер «Вереса» визначиться зі своїми помічниками до зборів у Туреччині

Зі своїми асистентами Юрій Свірков повинен визначитися до вильоту на збір до Туреччини

Новий наставник «Вереса» білорус Юрій Свірков збирається 7 січня прибути до Львова, де зараз дислокується рівненська команда. Наступного тижня у нього заплановані зустрічі з керівництвом ФК і з тими тренерами, які раніше допомагали тепер уже екс-керманичу «Вереса» Юрію Вірту. Зі своїми асистентами Юрій Свірков повинен



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Юрій Свірков. Фото: УНІАН

Зі своїми асистентами Юрій Свірков повинен визначитися до вильоту на збір до Туреччини

Новий наставник «Вереса» білорус Юрій Свірков збирається 7 січня прибути до Львова, де зараз дислокується рівненська команда.

Наступного тижня у нього заплановані зустрічі з керівництвом ФК і з тими тренерами, які раніше допомагали тепер уже екс-керманичу «Вереса» Юрію Вірту.

Зі своїми асистентами Юрій Свірков повинен визначитися до вильоту на збір до Туреччини, який заплановано на 17 січня. І, швидше за все, це будуть українські фахівці. Поки ж точно можна сказати, що «Верес» покинув півзахисник Валерій Кучеров.

В Туреччині рівненські футболісти зіграють сім контрольних матчів: 24 січня - з румунським «Газ-Метаном», 4 лютого - з грузинською «Самтредіа». 6 лютого «Вере»с проведе відразу два спаринги - з чеською «Височиною» і словацьким «Слованом», а 11 лютого поміряється силами з динамівцями зі столиці Білорусі - Мінську.

Також зараз йдуть переговори з потенційними суперниками, які дадуть згоду битися з рівнянами 27-го і 30 січня.

Джерело: zbirna.com