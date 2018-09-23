Зірка «Арсенала» жорстко пройшовся по Федерації футболу своєї країни



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Фото взяте з сайту xsport.ua

Скандал у збірній Габона – Обамеянг жорстко розкритикував місцеву Федерацію футболу

Нападник «Арсенала» П'єр-Емерік Обамеянг різко пройшовся по Федерації футболу Габона щодо призначення його батька головним тренером національної команди.

«Ви запитуєте, чому у мене проблеми з Федерацією футболу Габона, чому я не хочу грати за збірну? Ви тільки що зробили все, щоб я більше туди не повернувся.

Ви оголошуєте всьому світу, що мій батько тепер тренер збірної, але навіть не ведете з ним переговори з цього приводу! Президент федерації назвав ім'я батька і навіть не спробував дізнатися про його самопочуття, але ж він дуже хворий.

Щоб позбавити вас від зайвих прес-конференцій та здогадок, передам вам відповідь батька: ні, він не стане тренером збірної Габону. Ви просто не дали йому вибору.

У той день, коли Федерація футболу Габону перестане проявляти дилетантство, збірна зможе рухатися вперед і показувати найвищі результати», – написав Обамейянг на своїй сторінкі в Інстаграмі.

Джерело: football24.ua