Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кандидат в президенти НОК Жан Беленюк хоче повторити успіх Зеленського

glavcom.ua
Кандидат в президенти НОК Жан Беленюк хоче повторити успіх Зеленського
Жан Беленюк готовий до командної роботи у НОК
фото з відкритих джерел

Нардеп, який хоче очолити Національний олімпійський комітет, відповів на закиди у відсутності досвіду

Народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк відкинув критику у свій бік від міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, який невисоко оцінив професіоналізм нардепа. Беленюк навів приклад Володимира Зеленського, який без досвіду у політиці та державному менеджменті сформував команду однодумців та переміг на президентський виборах зі значним відривом від конкурентів. Про це Беленюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо в Гутцайта такий бекграунд та управлінський досвід, то хай прийде і покаже це суспільству. А не брати слухавку від представників ЗМІ – це такий собі аргумент. Подібні закиди завжди присутні, коли людині нема більше що сказати. Володимиру Олександровичу Зеленському під час президентської гонки також казали, що в нього не має досвіду», – зазначив нардеп.

Також Беленюк розповів, що у нього вже є сформована команда управлінців, які готові працювати у НОК.

«На презентації я показав людей, які поруч зі мною в передвиборчому процесі, і, звісно, у нас є команда з управлінським досвідом, яка буде займатися питаннями НОК. Ми ж розуміємо, що багато питань у роботі Мінмолодьспорту безпосередньо готують відповідні працівники, а не особисто міністр. Тому це завжди командна робота», – сказав член «Слуги народу».

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту звернувся до Державного бюро розслідувань, а також членів виконкому НОК із заявою щодо легітимності делегування 40 фізичних осіб, які збираються взяти участь у голосуванні на звітно-виборній Генеральній асамблеї НОК України. Народний депутат Жан Беленюк виступив з вимогою перенести вибори голови НОК, через необхідність проведення перевірки легітимності цих осіб.

Читайте також: Олімпійський чемпіон Беленюк розповів, як протидіє російській пропаганді
Теги: Міністерство молоді і спорту України Жан Беленюк Вадим Гутцайт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Кандидат в президенти НОК Жан Беленюк хоче повторити успіх Зеленського
Кандидат в президенти НОК Жан Беленюк хоче повторити успіх Зеленського
Абсолютний чемпіон світу хоче вийти в ринг з Ломаченком
Абсолютний чемпіон світу хоче вийти в ринг з Ломаченком
Скандал в НОК: Беленюк вимагає перенести вибори голови
Скандал в НОК: Беленюк вимагає перенести вибори голови
«Золотий гол» Марадони. М'яч, якого торкнулася «рука Бога», продано на аукціоні
«Золотий гол» Марадони. М'яч, якого торкнулася «рука Бога», продано на аукціоні
Беленюк звинуватив Бубку у тиску на вибори голови НОК
Беленюк звинуватив Бубку у тиску на вибори голови НОК
Перепочинок для агресора? ФІФА закликає до припинення вогню в Україні на час мундіалю
Перепочинок для агресора? ФІФА закликає до припинення вогню в Україні на час мундіалю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 
55K
Втрати ЗСУ у війні з Росією: Данілов відповів генералу США
36K
Рашисти пішли в атаку у Запорізькій області – Арестович
33K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
28K
Зеленський оцінив прогнози Буданова щодо закінчення війни з РФ
25K
Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту