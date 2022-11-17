Кандидат в президенти НОК Жан Беленюк хоче повторити успіх Зеленського

Нардеп, який хоче очолити Національний олімпійський комітет, відповів на закиди у відсутності досвіду

Народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк відкинув критику у свій бік від міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, який невисоко оцінив професіоналізм нардепа. Беленюк навів приклад Володимира Зеленського, який без досвіду у політиці та державному менеджменті сформував команду однодумців та переміг на президентський виборах зі значним відривом від конкурентів. Про це Беленюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

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«Якщо в Гутцайта такий бекграунд та управлінський досвід, то хай прийде і покаже це суспільству. А не брати слухавку від представників ЗМІ – це такий собі аргумент. Подібні закиди завжди присутні, коли людині нема більше що сказати. Володимиру Олександровичу Зеленському під час президентської гонки також казали, що в нього не має досвіду», – зазначив нардеп.

Також Беленюк розповів, що у нього вже є сформована команда управлінців, які готові працювати у НОК.

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«На презентації я показав людей, які поруч зі мною в передвиборчому процесі, і, звісно, у нас є команда з управлінським досвідом, яка буде займатися питаннями НОК. Ми ж розуміємо, що багато питань у роботі Мінмолодьспорту безпосередньо готують відповідні працівники, а не особисто міністр. Тому це завжди командна робота», – сказав член «Слуги народу».

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту звернувся до Державного бюро розслідувань, а також членів виконкому НОК із заявою щодо легітимності делегування 40 фізичних осіб, які збираються взяти участь у голосуванні на звітно-виборній Генеральній асамблеї НОК України. Народний депутат Жан Беленюк виступив з вимогою перенести вибори голови НОК, через необхідність проведення перевірки легітимності цих осіб.