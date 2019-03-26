Обвинувачений в нападі на тенісистку Квітову отримав 8 років в'язниці суворого режиму



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Петра Квітова

Вирок ще не остаточний, обидві сторони мають право його оскаржити

33-річний Радим Зондра визнаний винним у нападі на тенісистку Петру Квітову в грудні 2016 року. Чоловік засуджений до восьми років в'язниці суворого режиму.

Адвокат Зондри вимагала, щоб його допитали за допомогою детектора брехні, а також просила викликати нових свідків і експертів, але суддя їй відмовила. Сам Зондра наполягав на своїй невинності.

«Було б самогубством нападати на пані Квітову в її квартирі. Я не такий дурень, щоб думати, ніби у неї вдома багато грошей. Куди логічніше вважати, що вони в банку», - сказав Зондра.

Прокурор просив дати чоловікові 12 років в'язниці. Крім того, він попросив суд звернути увагу на колишніх колег Зондри, які надали йому алібі (його наявність було спростовано під час процесу).

Вирок ще не остаточний, обидві сторони мають право його оскаржити.

Нагадаємо, під час одного з засідань Квітова розповіла, що відкрила Зондрі, тому що чекала можливої поява допінг-контролерів. Чоловік сказав, що прийшов оглянути бойлер. Коли вони пройшли в ванну кімнату, Квітова відчула, що він зі спини приклав ніж їй до горла. Вона схопила лезо обома руками і отримала серйозні травми лівої кисті.

«Я кричала, звичайно, і всюди була кров», - розповіла тенісистка.

У підсумку вона запропонувала нападнику гроші, і він забрав 10 тисяч чеських крон (440 доларів), які були у неї в сумці.

Джерело: Sports.ru