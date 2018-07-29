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    Український баскетболіст Михайло Ягодін буде грати в NCAA

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    Михайло Ягодін. Фото з відкритих джерел - Український баскетболіст Михайло Ягодін буде грати в NCAA
    Михайло Ягодін. Фото з відкритих джерел

    Баскетболіст буде виступати за університет Мена

    Одесит Михайло Ягодін, який в минулому році став чемпіоном NJCAA в складі «Саус Плейнс», буде грати за університет Мена.

    Про це стало відомо з офіційного сайту університету.

    Баскетбольна команда іменується «Мен Блек Беарз».

    На сайті університету вказано, що Михайло грав за збірні України різних вікових груп, а також має досвід гри за українські клуби «БІПА» (Одеса) і «Динамо».

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    «Ми раді бачити Мішу в нашій баскетбольної сім'ї. Михайло грав на високому рівні, за молодіжну збірну України на чемпіонаті Європи в дивізіоні А, а також став чемпіоном NJCAA в складі «Саус Плейнс»», - так відгукнувся про нього головний тренер команди Річард Баррон. 

    «Михайло може забивати з різних дистанцій. Він атлетичний, високий і відмінно відчуває ритм гри. Миша зможе негайно влитися в нашу програму», - відзначає тренер.

    «Мен Блек Беарз» грають в конференції American East. Минулий сезон видався невдалим. З показником 5-26 команда зайняла останнє місце в конференції.

    баскетбол
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