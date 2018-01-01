  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Екс-гравці «Олександрії» проведуть збори із «Чорноморцем»

    Мова йде про Андрія Новака та Павла Мягкова
    Воротар Андрій Новак і захисник Павло Мягков полетять на збори із «Чорноморцем». Новак раніше виступав за «Спартак» Івано-Франківськ, «Карпати», «Прикарпаття», «Енергетик», тернопільську «Ниву» й «Олександрію». Останні півроку провів у кіпрському
    • Сьогодні, 11:48
    • Розсилка
    Андрій Новак
    Андрій Новак

    Мова йде про Андрія Новака та Павла Мягкова

    Воротар Андрій Новак і захисник Павло Мягков полетять на збори із «Чорноморцем».

    Новак раніше виступав за «Спартак» Івано-Франківськ, «Карпати», «Прикарпаття», «Енергетик», тернопільську «Ниву» й «Олександрію».

    Останні півроку провів у кіпрському «Ермісі», за який зіграв два матчі, інформує Tribuna.com.

    Мягков грав за «Олком», «Зорю» й «Олександрію».

    Влітку 2017 року перейшов до «Мінська», у складі якого провів 16 матчів.

    Нагадаємо, напередодні «Чорноморець» вийшов з відпустки та представив нового головного тренера.

    Також була інформація, що «Чорноморець» взимку залишить ряд провідних футболістів.

    Окрім того, одеському клубу загрожують санкції за борг перед колишнім головним тренером.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ