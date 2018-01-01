Екс-гравці «Олександрії» проведуть збори із «Чорноморцем»
- Сьогодні, 11:48
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Андрій Новак
Мова йде про Андрія Новака та Павла Мягкова
Воротар Андрій Новак і захисник Павло Мягков полетять на збори із «Чорноморцем».
Новак раніше виступав за «Спартак» Івано-Франківськ, «Карпати», «Прикарпаття», «Енергетик», тернопільську «Ниву» й «Олександрію».
Останні півроку провів у кіпрському «Ермісі», за який зіграв два матчі, інформує Tribuna.com.
Мягков грав за «Олком», «Зорю» й «Олександрію».
Влітку 2017 року перейшов до «Мінська», у складі якого провів 16 матчів.
Нагадаємо, напередодні «Чорноморець» вийшов з відпустки та представив нового головного тренера.
Також була інформація, що «Чорноморець» взимку залишить ряд провідних футболістів.
Окрім того, одеському клубу загрожують санкції за борг перед колишнім головним тренером.