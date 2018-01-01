Екс-гравці «Олександрії» проведуть збори із «Чорноморцем»

Мова йде про Андрія Новака та Павла Мягкова

Воротар Андрій Новак і захисник Павло Мягков полетять на збори із «Чорноморцем». Новак раніше виступав за «Спартак» Івано-Франківськ, «Карпати», «Прикарпаття», «Енергетик», тернопільську «Ниву» й «Олександрію». Останні півроку провів у кіпрському