Один з лідерів чоловічої збірної України U-20 пропустить чемпіонат Європи з баскетболу

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Дмитро Скапінцев. Фото: ФБУ

Скапінцев зазнав прикрої травми у Студентській Лізі

Один з лідерів чоловічої збірної України U-20 Дмитро Скапінцев зазнав прикрої травми у Студентській Лізі і не зможе допомогти молодіжці на чемпіонаті Європи U-20.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Дмитро Скапінцев зазнав травми 25-го травня у матчі плей-офф Студентської ліги між Черкаським Національним Університетом, кольори якого захищає, з командою КНТЕУ.

Поєдинок завершився з результатом 101:78 на користь черкащан, вони стали півфіналістами СБЛУ.

Скапінцев прибув за викликом на навчально-тренувальні збори молодіжної збірної України до Пущі-Водиці. МРТ-обстеження, яке провели, виявило: у хлопця метафізичний перелом медіального мищелка стегнової кістки.

За словами лікаря збірних команд України Сергія Калінкіна гравцю прописане обмеження інтенсивних навантажень строком до восьми тижнів.

Про повноцінне повернення до тренувального процесу можна буде говорити після повторного обстеження.