Одна людина загинула і 37 постраждали у тисняві при вході на стадіон на Мадагаскарі
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Фото надане сайтом sports.ru
Аншлаг на гру Кубка Африканськіх націй вилився у нещасний випадок
Трагедія сталася сьогодні у столиці Мадагаскару Антананаріву напередодні матчу кваліфікації Кубка африканських націй між збірними Мадагаскару і Сенегалу.
Як повідомляє Sputnik International, одна людина загинула і 37 постраждали у результаті тисняви біля входу на стадіон.
За словами свідків, з самого ранку тисячі фанатів перебували за межами стадіону, аби встигнути потрапити на матч.
Цікаво, що матч Мадагаскар - Сенегал, незважаючи на те, що сталося, скасований не був. Зустріч завершилася з рахунком 2: 2.
Джерело: Динамомания