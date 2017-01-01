Одна з лідерів збірної України відновилася після травми

Удоденко вже провела два матчі у чемпіонаті Італії

Центрова збірної України – Таїсія Удоденко залікувала свою травму і уже повернулася до гри. Українка провела два матчі у чемпіонаті Італії та допомогла своїй «Луккі» здобути надважливу перемогу у турнірному значенні. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. В останньому турі в Італії «Лукка»



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Таїсія Удоденко

Удоденко вже провела два матчі у чемпіонаті Італії

Центрова збірної України – Таїсія Удоденко залікувала свою травму і уже повернулася до гри. Українка провела два матчі у чемпіонаті Італії та допомогла своїй «Луккі» здобути надважливу перемогу у турнірному значенні.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

В останньому турі в Італії «Лукка» зустрічалася зі своїм конкурентом за другу позицію у лізі – «Сан Мартіно».

У принциповому матчі Удоденко була найкориснішим гравцем.

Українка здобула 15 очок та 7 підбирань.

При цьому, Таїсія реалізувала 3 з 6-ти триочкових атак, чим допомогла своїй команді виграти матч - 81:73 та піднятися на другий рядок турнірної таблиці чемпіонату Італії.

Нагадаємо, що, через травму стопи українка пропустила близько місяця і не допомогла національній команді в успішних матчах проти Нідерландів та Болгарії.

Натомість тренерський штаб розраховує на Удоденко у лютневих матчах, коли збірна України, у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи, прийматиме дома чемпіонок Європи Іспанію (10 лютого) та збірна Нідерландів (14 лютого).