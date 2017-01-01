  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Одна з лідерів збірної України відновилася після травми

    Удоденко вже провела два матчі у чемпіонаті Італії
    Центрова збірної України – Таїсія Удоденко залікувала свою травму і уже повернулася до гри. Українка провела два матчі у чемпіонаті Італії та допомогла своїй «Луккі» здобути надважливу перемогу у турнірному значенні. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. В останньому турі в Італії «Лукка»
    • Вчора, 15:57
    • Розсилка
    Таїсія Удоденко
    Таїсія Удоденко

    Удоденко вже провела два матчі у чемпіонаті Італії

    Центрова збірної України – Таїсія Удоденко залікувала свою травму і уже повернулася до гри. Українка провела два матчі у чемпіонаті Італії та допомогла своїй «Луккі» здобути надважливу перемогу у турнірному значенні.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    В останньому турі в Італії «Лукка» зустрічалася зі своїм конкурентом за другу позицію у лізі – «Сан Мартіно».

    У принциповому матчі Удоденко була найкориснішим гравцем.

    Українка здобула 15 очок та 7 підбирань.

    При цьому, Таїсія реалізувала 3 з 6-ти триочкових атак, чим допомогла своїй команді виграти матч - 81:73 та піднятися на другий рядок турнірної таблиці чемпіонату Італії.

    Нагадаємо, що, через травму стопи українка пропустила близько місяця і не допомогла національній команді в успішних матчах проти Нідерландів та Болгарії.

    Натомість тренерський штаб розраховує на Удоденко у лютневих матчах, коли збірна України, у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи, прийматиме дома чемпіонок Європи Іспанію (10 лютого) та збірна Нідерландів (14 лютого).

    Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ