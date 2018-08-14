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    Одних з кращих футбольних арбітрів України перевели у Першу лігу

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    Юрій Можаровський. Фото xsport.ua - Одних з кращих футбольних арбітрів України перевели у Першу лігу
    Юрій Можаровський. Фото xsport.ua

    Обидва у цьому сезоні судили матчі «Шахтаря» з «Динамо»

    Юрій Можаровський розсудить «Металіст 1925» та «Оболонь-Бровар», а Костянтин Труханов відпрацює на матчі «Колос» - «Авангард».

    Про це повідомляє офіційний сайт Комітету арбітрів Федерації футболу України.

    Обидва арбітри у цьому сезоні обслуговували матчі «Шахтаря» з «Динамо»: Труханов судив матч за Суперкубок, а Можаровський – гру чемпіонату.

    В обох матчах «гірники» мінімально програли (0:1), після чого багато скаржилися на суддівство.

    Особливо дісталося Труханову, який, за версією програми «Великий футбол», із запізненням надіслав рапорт після Суперкубка, і взагалі є кумом віце-президента «Динамо» Євгена Краснікова.

    Можаровський, який визнавався найкращим суддею України у 2017 році, на думку журналіста телеканалу «Футбол» Олександра Денисова, «перед грою з Динамо прийняв проносне».

    Джерело: sportarena.com

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