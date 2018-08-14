Одних з кращих футбольних арбітрів України перевели у Першу лігу



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Юрій Можаровський. Фото xsport.ua

Обидва у цьому сезоні судили матчі «Шахтаря» з «Динамо»

Юрій Можаровський розсудить «Металіст 1925» та «Оболонь-Бровар», а Костянтин Труханов відпрацює на матчі «Колос» - «Авангард».

Про це повідомляє офіційний сайт Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Обидва арбітри у цьому сезоні обслуговували матчі «Шахтаря» з «Динамо»: Труханов судив матч за Суперкубок, а Можаровський – гру чемпіонату.

В обох матчах «гірники» мінімально програли (0:1), після чого багато скаржилися на суддівство.

Особливо дісталося Труханову, який, за версією програми «Великий футбол», із запізненням надіслав рапорт після Суперкубка, і взагалі є кумом віце-президента «Динамо» Євгена Краснікова.

Можаровський, який визнавався найкращим суддею України у 2017 році, на думку журналіста телеканалу «Футбол» Олександра Денисова, «перед грою з Динамо прийняв проносне».

Джерело: sportarena.com