Одноклубник Зінченка забив найшвидший гол сезону в АПЛ
- Сьогодні, 10:49
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23-річний Рахім Стерлінг в поточному сезоні АПЛ вже забив 14 голів
Футболіст «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінг забив поки найшвидший гол в АПЛ-2017/18, а «Манчестер Сіті» переграв «Уотфорд» з рахунком 3:1
Рекордно швидкий м'яч Стерлінг провів на 48-й секунді матчу 22-го туру АПЛ проти «Уотфорда», повідомляє твіттер OptaJoe.
Також цей м'яч став третім найшвидшим голом «Ман Сіті» в АПЛ.
Відносно загального рекорду АПЛ, то він до сих пір належить екс-капітану «Тоттенгема» Ледлі Кінгу, який у 2000-му році вразив ворота «Бредфорд Сіті» на 10-й секунді зустрічі.
23-річний Рахім Стерлінг в поточному сезоні АПЛ вже забив 14 голів в 20-ти матчах, що є його найкращим результатом в кар'єрі.
Всього на рахунку «Ман Сіті» вже 63 голи в 22 матчах АПЛ, що є найкращим результатом серед усіх команд.