23-річний Рахім Стерлінг в поточному сезоні АПЛ вже забив 14 голів

Футболіст «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінг забив поки найшвидший гол в АПЛ-2017/18, а «Манчестер Сіті» переграв «Уотфорд» з рахунком 3:1 Рекордно швидкий м'яч Стерлінг провів на 48-й секунді матчу 22-го туру АПЛ проти «Уотфорда», повідомляє твіттер OptaJoe. Також цей м'яч став третім найшвидшим



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Рахім Стерлінг. Фото: Getty Images

23-річний Рахім Стерлінг в поточному сезоні АПЛ вже забив 14 голів

Футболіст «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінг забив поки найшвидший гол в АПЛ-2017/18, а «Манчестер Сіті» переграв «Уотфорд» з рахунком 3:1

Рекордно швидкий м'яч Стерлінг провів на 48-й секунді матчу 22-го туру АПЛ проти «Уотфорда», повідомляє твіттер OptaJoe.

Також цей м'яч став третім найшвидшим голом «Ман Сіті» в АПЛ.

Відносно загального рекорду АПЛ, то він до сих пір належить екс-капітану «Тоттенгема» Ледлі Кінгу, який у 2000-му році вразив ворота «Бредфорд Сіті» на 10-й секунді зустрічі.

23-річний Рахім Стерлінг в поточному сезоні АПЛ вже забив 14 голів в 20-ти матчах, що є його найкращим результатом в кар'єрі.

Всього на рахунку «Ман Сіті» вже 63 голи в 22 матчах АПЛ, що є найкращим результатом серед усіх команд.