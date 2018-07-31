Офіційно: «Динамо» віддало в оренду у Бразилію одного зі своїх лідерів



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Дерліс Гонсалес нарешті підписав орендну угоду із «Сантосом»

Дерліс Гонсалес усе ж перейшов у бразильський «Сантос».

24-річний парагваєць у вівторок, 31 липня, підписав контракт з новим для себе клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт «Сантосу», розмістивши фото доказ.

При цьому Гонсалес все ще залишається футболістом київського «Динамо», а за «Сантос» виступатиме на правах оренди. Ця угода розрахована аж на два роки.

Дерліс грав за «Базель» у 2015-2016 роках, після чого його придбало «Динамо» у липні три роки тому.

Контракт Гонсалеса з київським клубом розрахований на п’ять років, три з яких уже минули. Таким чином, «Сантос» у 2020 році зможе отримати футболіста безкоштовно, якщо він до того часу гратиме за цю команду.

Дерліс є гравцем національної збірної Парагваю, за яку відіграв уже майже 30 поєдинків.