Офіційно: «Динамо» віддало в оренду у Бразилію одного зі своїх лідерів
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Дерліс Гонсалес нарешті підписав орендну угоду із «Сантосом»
Дерліс Гонсалес усе ж перейшов у бразильський «Сантос».
24-річний парагваєць у вівторок, 31 липня, підписав контракт з новим для себе клубом.
Про це повідомляє офіційний сайт «Сантосу», розмістивши фото доказ.
При цьому Гонсалес все ще залишається футболістом київського «Динамо», а за «Сантос» виступатиме на правах оренди. Ця угода розрахована аж на два роки.
Дерліс грав за «Базель» у 2015-2016 роках, після чого його придбало «Динамо» у липні три роки тому.
Контракт Гонсалеса з київським клубом розрахований на п’ять років, три з яких уже минули. Таким чином, «Сантос» у 2020 році зможе отримати футболіста безкоштовно, якщо він до того часу гратиме за цю команду.
Дерліс є гравцем національної збірної Парагваю, за яку відіграв уже майже 30 поєдинків.