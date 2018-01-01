Офіційно: «Дніпро» опустився на п'яте місце у групі Б Другої ліги після зняття шести очок
- Сьогодні, 14:51
-
Розсилка
Фанати ФК «Дніпро»
Дніпровський клуб випередили «Енергія» та «Мир»
Дисциплінарний комітет ФІФА надіслав у Федерацію футболу України лист про зняття із ФК «Дніпро» ще шести очок.
Про це повідомляє офіційний сайт Професіональної футбольної ліги України.
Таким чином, імплементовано рішення Дисциплінарного комітету ФІФА ще від 16 серпня 2017 року.
Раніше з команди було знято три очка.
Тобто, тепер у Другій лізі «Дніпро» не дорахується вже 9-ти зароблених очок.
Таким чином, таблиця групи Б Другої ліги зазнала змін: «Енергія» стала третьою (39 очок), «Мир» - четвертим (34 очка). В ФК «Дніпро» залишиться 33 очки.