Офіційно: «Дніпро» опустився на п'яте місце у групі Б Другої ліги після зняття шести очок

Дніпровський клуб випередили «Енергія» та «Мир»

Дисциплінарний комітет ФІФА надіслав у Федерацію футболу України лист про зняття із ФК «Дніпро» ще шести очок. Про це повідомляє офіційний сайт Професіональної футбольної ліги України. Таким чином, імплементовано рішення Дисциплінарного комітету ФІФА ще від 16 серпня 2017 року. Раніше з команди було знято три очка. Тобто, тепер у