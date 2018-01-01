Офіційно. Екс-гравець збірної України підписав контракт з польським клубом

Про деталі контракту не повідомляється

Екс-гравець збірної України, «Металіста» і львівських «Карпат» Павло Ксьонз продовжить кар'єру в Польщі. У п'ятницю вихованець «Динамо» став футболістом ФК «Сандеція». Раніше представники «Сандеції» клубу забракували екс-півзахисника «Динамо» Федорчука, заявивши, що той



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФК Сандеція

Про деталі контракту не повідомляється

Екс-гравець збірної України, «Металіста» і львівських «Карпат» Павло Ксьонз продовжить кар'єру в Польщі.

У п'ятницю вихованець «Динамо» став футболістом ФК «Сандеція».

Раніше представники «Сандеції» клубу забракували екс-півзахисника «Динамо» Федорчука, заявивши, що той має проблеми зі здоров'ям, а потім їх не влаштував ще один українець - Редван Мемешев, який також покинув розташування команди.

Нагадаємо, Павло Ксьонз розірвав відносини з «Карпатами» в грудні 2017 року, і в поточному сезоні зіграв за львів'ян шість матчів, в яких відзначився однією результативною передачею.