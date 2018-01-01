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    Офіційно. Екс-гравець збірної України підписав контракт з польським клубом

    Про деталі контракту не повідомляється
    Екс-гравець збірної України, «Металіста» і львівських «Карпат» Павло Ксьонз продовжить кар'єру в Польщі. У п'ятницю вихованець «Динамо» став футболістом ФК «Сандеція». Раніше представники «Сандеції» клубу забракували екс-півзахисника «Динамо» Федорчука, заявивши, що той
    • Вчора, 22:51
    • Розсилка
    Фото: ФК Сандеція
    Фото: ФК Сандеція

    Про деталі контракту не повідомляється

    Екс-гравець збірної України, «Металіста» і львівських «Карпат» Павло Ксьонз продовжить кар'єру в Польщі.

    У п'ятницю вихованець «Динамо» став футболістом ФК «Сандеція».

    Раніше представники «Сандеції» клубу забракували екс-півзахисника «Динамо» Федорчука, заявивши, що той має проблеми зі здоров'ям, а потім їх не влаштував ще один українець - Редван Мемешев, який також покинув розташування команди.

    Нагадаємо, Павло Ксьонз розірвав відносини з «Карпатами» в грудні 2017 року, і в поточному сезоні зіграв за львів'ян шість матчів, в яких відзначився однією результативною передачею.

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