Офіційно. Екс-гравець збірної України підписав контракт з польським клубом
- Вчора, 22:51
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Про деталі контракту не повідомляється
Екс-гравець збірної України, «Металіста» і львівських «Карпат» Павло Ксьонз продовжить кар'єру в Польщі.
У п'ятницю вихованець «Динамо» став футболістом ФК «Сандеція».
Раніше представники «Сандеції» клубу забракували екс-півзахисника «Динамо» Федорчука, заявивши, що той має проблеми зі здоров'ям, а потім їх не влаштував ще один українець - Редван Мемешев, який також покинув розташування команди.
Нагадаємо, Павло Ксьонз розірвав відносини з «Карпатами» в грудні 2017 року, і в поточному сезоні зіграв за львів'ян шість матчів, в яких відзначився однією результативною передачею.
Pawło #Ksionz został zawodnikiem naszego Klubu https://t.co/nW6z3Ae49z #sandecja #nowysącz #sandecjanowysącz #kibicujesandecji pic.twitter.com/nz6kBwK5G0— Sandecja Nowy Sącz (@SandecjaNS) 23 февраля 2018 г.