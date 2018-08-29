Офіційно. Футбольний клуб «Кобра» виключений зі складу професійної ліги України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФК Кобра

Всі результати команди анульовані

Футбольний клуб «Кобра» виключений зі складу професійної ліги України.

КДК ФФУ 23 серпня ухвалив рішення виключити харківський клуб з першої ліги України.

Всі результати команди в перших трьох турах були анульовані.

«Кобра» встигла крупно програти «Колосу» (0:4), поступитися «Миколаєву» (0:2) і «Руху» (1:2).

У зв'язку з цим, в турнірній таблиці відбулися зміни.

Оновлена таблиця виглядає таким чином.

Нагадаємо, 10 серпня клуб повідомив, що не зможе провести домашній матч четвертого туру з «Гірником-Спорт», а потім сповістила, що не відправиться на виїзний матч проти «Зірки».