Офіційно. Футбольний клуб «Кобра» виключений зі складу професійної ліги України
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Фото: ФК Кобра
Всі результати команди анульовані
Футбольний клуб «Кобра» виключений зі складу професійної ліги України.
КДК ФФУ 23 серпня ухвалив рішення виключити харківський клуб з першої ліги України.
Всі результати команди в перших трьох турах були анульовані.
«Кобра» встигла крупно програти «Колосу» (0:4), поступитися «Миколаєву» (0:2) і «Руху» (1:2).
У зв'язку з цим, в турнірній таблиці відбулися зміни.
Оновлена таблиця виглядає таким чином.
Нагадаємо, 10 серпня клуб повідомив, що не зможе провести домашній матч четвертого туру з «Гірником-Спорт», а потім сповістила, що не відправиться на виїзний матч проти «Зірки».