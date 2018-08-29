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    Офіційно. Футбольний клуб «Кобра» виключений зі складу професійної ліги України

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    Фото: ФК Кобра - Офіційно. Футбольний клуб «Кобра» виключений зі складу професійної ліги України
    Фото: ФК Кобра

    Всі результати команди анульовані

    Футбольний клуб «Кобра» виключений зі складу професійної ліги України.

    КДК ФФУ 23 серпня ухвалив рішення виключити харківський клуб з першої ліги України.

    Всі результати команди в перших трьох турах були анульовані.

    «Кобра» встигла крупно програти «Колосу» (0:4), поступитися «Миколаєву» (0:2) і «Руху» (1:2).

    У зв'язку з цим, в турнірній таблиці відбулися зміни.

    Оновлена таблиця виглядає таким чином.

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    Нагадаємо, 10 серпня клуб повідомив, що не зможе провести домашній матч четвертого туру з «Гірником-Спорт», а потім сповістила, що не відправиться на виїзний матч проти «Зірки».

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