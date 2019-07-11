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    Українця Усика назвали причиною завершення кар’єри росіянином Лєбєдєвим

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    Олександр Усик - Українця Усика назвали причиною завершення кар’єри росіянином Лєбєдєвим
    Олександр Усик
    The Sun

    Російський боксер Дєніс Лєбєдєв оголосив про завершення спортивної кар’єри

    Українського боксера Олександра Усика назвали головною причиною завершення спортивної кар’єри колишнім російським чемпіоном світу за версіями WBA та IBF в першій важкій вазі Дєнісом Лєбєдєвим.

    Про це розповів керівник промоутерської компанії «Мір Бокса» Вадім Корнілов.

    «Це вже давно обговорювалося, все йшло до цього. У якості завершального поєдинку розглядали ймовірний бій проти Усика. Та цей бій не відбувся, то ж Дєніс остаточно вирішив завершити кар’єру», - передає слова Корнілова Р-Спорт.

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    Раніше Усик відмовився продовжувати виступи в першій важкій ваговій категорії, оскільки переходить у надважку категорію.  

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