Офіційно. «Реал» віддав Луніна в оренду «Леганесу» до кінця сезону-2018/2019



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Фото: ФК Леганес

У новій команді Андрій гратиме під 99-м номером

Офіційні сайти іспанських «Реалу» та «Леганеса» повідомили про орендну угоду між клубами стосовно воротаря збірної України Андрія Луніна.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Згідно з умовами, українець буде виступати у складі «Леганеса» на правах оренди до кінця сезону-2018/2019.

У новій команді Андрій гратиме під 99-м номером. 27-го серпня він вже пройшов медогляд, а його офіційне представлення заплановане на четвер, 30 серпня.

«Леганес» виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

У минулому сезоні команда посіла 17-е місце в Ла Лізі. Після двох турів чемпіонату Іспанії-2018/2019 колектив 46-річного аргентинського тренера Маурісіо Пельєгріно, маючи в активі один пункт, посідає дванадцяту сходинку в турнірній таблиці.