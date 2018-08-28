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    Офіційно. «Реал» віддав Луніна в оренду «Леганесу» до кінця сезону-2018/2019

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    Фото: ФК Леганес - Офіційно. «Реал» віддав Луніна в оренду «Леганесу» до кінця сезону-2018/2019
    Фото: ФК Леганес

    У новій команді Андрій гратиме під 99-м номером

    Офіційні сайти іспанських «Реалу» та «Леганеса» повідомили про орендну угоду між клубами стосовно воротаря збірної України Андрія Луніна.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Згідно з умовами, українець буде виступати у складі «Леганеса» на правах оренди до кінця сезону-2018/2019.

    У новій команді Андрій гратиме під 99-м номером. 27-го серпня він вже пройшов медогляд, а його офіційне представлення заплановане на четвер, 30 серпня.

    «Леганес» виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

    У минулому сезоні команда посіла 17-е місце в Ла Лізі. Після двох турів чемпіонату Іспанії-2018/2019 колектив 46-річного аргентинського тренера Маурісіо Пельєгріно, маючи в активі один пункт, посідає дванадцяту сходинку в турнірній таблиці.

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