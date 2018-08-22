Офіційно. Ребров очолив угорський «Ференцварош»
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Допомагати Реброву в новій команді буде іспанець Альберто Босх
Сергій Ребров став новим головним тренером угорського «Ференцвароша».
Про це повідомляє прес-служба угорського клубу.
Про деталі контракту 44-річного фахівця з клубом з Будапешта не повідомляється.
Останнім місцем роботи Реброва був аравійський «Аль-Ахлі», який він залишив у квітні цього року.
Допомагати Реброву в новій команді буде іспанець Альберто Босх, який раніше працював в якості старшого тренера ДЮСШ «Динамо».
Останнім місцем його роботи був «Ахмат».
Нагадаємо, за «Ференцварош» на правах оренди з «Шахтаря» виступає український півзахисник Іван Петряк.
Колишній тренер угорського клубуТомас Долл покинув команду через ранній виліт з Ліги Європи.
Клуб вилетів з євротурніру, поступившись «Маккабі» Тель-Авіву в першому кваліфікаційному раунді.
Після п'яти турів «Ференцварош» очолює турніру таблицю вищої ліги Угорщини.