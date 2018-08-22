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    Офіційно. Ребров очолив угорський «Ференцварош»

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    Сергій Ребров - Офіційно. Ребров очолив угорський «Ференцварош»
    Сергій Ребров

    Допомагати Реброву в новій команді буде іспанець Альберто Босх

    Сергій Ребров став новим головним тренером угорського «Ференцвароша».

    Про це повідомляє прес-служба угорського клубу.

    Про деталі контракту 44-річного фахівця з клубом з Будапешта не повідомляється.

    Останнім місцем роботи Реброва був аравійський «Аль-Ахлі», який він залишив у квітні цього року.

    Допомагати Реброву в новій команді буде іспанець Альберто Босх, який раніше працював в якості старшого тренера ДЮСШ «Динамо».

    Останнім місцем його роботи був «Ахмат».

    Нагадаємо, за «Ференцварош» на правах оренди з «Шахтаря» виступає український півзахисник Іван Петряк.

    Колишній тренер угорського клубуТомас Долл покинув команду через ранній виліт з Ліги Європи.

    Клуб вилетів з євротурніру, поступившись «Маккабі» Тель-Авіву в першому кваліфікаційному раунді.

    Після п'яти турів «Ференцварош» очолює турніру таблицю вищої ліги Угорщини.

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