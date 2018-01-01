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    Офіційно: росіянин Сироткін буде основним гонщиком Williams, Кубіца – резервним

    У команді оголосили склад пілотів на сезон-2018
    Команда Williams оголосила про підписання контракту із Сергієм Сироткіним – російський гонщик стане напарником Ленса Стролла у 2018 році. Як підкреслює прес-реліз, 22-річний пілот програми SMP Racing справив на команду враження під час шинних тестів в Абу-Дабі, де вперше пілотував FW40. І саме завдяки цьому вийде на старт Гран Прі Австралії
    • Сьогодні, 15:53
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    Стролл і Сироткін
    Стролл і Сироткін

    У команді оголосили склад пілотів на сезон-2018

    Команда Williams оголосила про підписання контракту із Сергієм Сироткіним – російський гонщик стане напарником Ленса Стролла у 2018 році.

    Як підкреслює прес-реліз, 22-річний пілот програми SMP Racing справив на команду враження під час шинних тестів в Абу-Дабі, де вперше пілотував FW40.

    І саме завдяки цьому вийде на старт Гран Прі Австралії за кермом машини Формули-1.

    Як учасник програми SMP Racing у 2015 році Сергій дебютував у серії GP2, і в першому ж сезоні виявився найкращим новачком, закінчивши сезон на третьому місці.

    У 2016-му, ставши тест-пілотом Renault F1, він продовжив виступи в цій серії, і знову став третім.

    У 2017-му Сироткін працював з Renault F1, взяв участь у чотирьох п'ятничних тренуваннях, а також у тестах у Бахрейні, отримавши досвід.

    Додамо, що Роберт Кубіца буде резервним пілотом команди Williams.

    Автоспорт Формула-1
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