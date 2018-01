Офіційно: росіянин Сироткін буде основним гонщиком Williams, Кубіца – резервним

У команді оголосили склад пілотів на сезон-2018

Команда Williams оголосила про підписання контракту із Сергієм Сироткіним – російський гонщик стане напарником Ленса Стролла у 2018 році.

Як підкреслює прес-реліз, 22-річний пілот програми SMP Racing справив на команду враження під час шинних тестів в Абу-Дабі, де вперше пілотував FW40.

І саме завдяки цьому вийде на старт Гран Прі Австралії за кермом машини Формули-1.

Як учасник програми SMP Racing у 2015 році Сергій дебютував у серії GP2, і в першому ж сезоні виявився найкращим новачком, закінчивши сезон на третьому місці.

У 2016-му, ставши тест-пілотом Renault F1, він продовжив виступи в цій серії, і знову став третім.

У 2017-му Сироткін працював з Renault F1, взяв участь у чотирьох п'ятничних тренуваннях, а також у тестах у Бахрейні, отримавши досвід.

Додамо, що Роберт Кубіца буде резервним пілотом команди Williams.

