Офіційно. Українець Гвоздик повинен стати наступним суперником канадця Стівенсона

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Олександр Гвоздик

Відповідне рішення прийняли у WBC

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в напівважкій дивізіоні Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) повинен стати наступним суперником володаря регулярного титулу за версією цієї організації канадця Адоніса Стівенсона (29-1-1, 24 КО).

Про це повідомив сам українець на прес-конференції в київському Klitschko Expo.

За словами боксера, президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман направив на адресу його команди лист, де було заявлено, що, незважаючи на бажання Стівенсона і шведа Баду Джека (22-1-3, 13 КО) провести реванш, наступний бій канадець повинен провести саме проти Гвоздика.

Це має бути захист титулу Стівенсоном.

Сам Гвоздик сподівається, що бій відбудеться і промоутери канадця не зможуть його відстрочити.

Раніше менеджер Олександра Гвоздика (15-0, 12 КО) Егіс Клімас заявив, що Рада зобов'язана змусити Адоніса Стівенсона (29-1-1, 24 КО) провести наступний бій проти українця.

Нагадаємо, що поєдинок може відбутися в Києві, інформацію про це підтвердив і Боб Арум.

Джерело: xsport.ua