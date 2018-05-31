Офіційно. Кількість команд у Суперлізі України з баскетболу збільшиться до десяти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФБУ

А матчі будуть відбуватися в чотири кола

У Києві 31 травня представники клубів та керівництво Федерації баскетболу України обговорили перспективи наступного сезону.

Уже наступного року кількість команд у Суперлізі збільшиться до десяти змагання будуть відбуватися у чотири кола, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Серед питань, які обговорювалися також було розширення списку каналів трансляторів Суперліги, підняття якості телевізійних показів, запровадження системи суддівських відеоповторів на усіх майданчиках Суперліги, оптимізація календарів Суперліги і Суперліги 3х3, та лицензії легіонерів.

На зустрічі були присутні представники усіх клубів Суперліги сезону 2017-2018, за виключенням «Хіміка», а також керівництво баскетбольних клубів «Говерла» і «Київ-Баскет,» які виявили наміри грати у Суперлізі у наступному сезоні.