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    Офіційно. Кількість команд у Суперлізі України з баскетболу збільшиться до десяти

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    Фото: ФБУ - Офіційно. Кількість команд у Суперлізі України з баскетболу збільшиться до десяти
    Фото: ФБУ

    А матчі будуть відбуватися в чотири кола

    У Києві 31 травня представники клубів та керівництво Федерації баскетболу України обговорили перспективи наступного сезону.

    Уже наступного року кількість команд у Суперлізі збільшиться до десяти змагання будуть відбуватися у чотири кола, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Серед питань, які обговорювалися також було розширення списку каналів трансляторів Суперліги, підняття якості телевізійних показів, запровадження системи суддівських відеоповторів на усіх майданчиках Суперліги, оптимізація календарів Суперліги і Суперліги 3х3, та лицензії легіонерів.

    На зустрічі були присутні представники усіх клубів Суперліги сезону 2017-2018, за виключенням «Хіміка», а також керівництво баскетбольних клубів «Говерла» і «Київ-Баскет,» які виявили наміри грати у Суперлізі у наступному сезоні.

    чемпіонат України баскетбол
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