Оголошено повний склад учасників Donbass Open Cup-2018



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У турнірі зіграють чотири команди

Прес-служба хокейного клубу «Донбас» оголосила повний склад учасників передсезонного турніру Donbass Open Cup-2018.

Як і в минулих сезонах, на змагання приїдуть чотири команди, але вперше з 2013 року хоча б одна з них буде представляти інший чемпіонат, крім українського.

Повний склад учасників виглядає наступним чином:

«Білий Барс», Біла Церква, Україна

«Донбас», Донецьк, Україна

«Земгале», Єлгава, Латвія

«Кременчук», Кременчук, Україна

Матчі турніру буде приймати дружківська арена «Альтаїр».

Нагадаємо, в цьому році Donbass Open Cup пройде з 6 по 8 вересня і буде приурочений до 75-ї річниці визволення Донбасу від німецької окупації в роки Другої світової війни.