  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оголошено повний склад учасників Donbass Open Cup-2018

    • Розсилка
    Оголошено повний склад учасників Donbass Open Cup-2018

    У турнірі зіграють чотири команди

    Прес-служба хокейного клубу «Донбас» оголосила повний склад учасників передсезонного турніру Donbass Open Cup-2018.

    Як і в минулих сезонах, на змагання приїдуть чотири команди, але вперше з 2013 року хоча б одна з них буде представляти інший чемпіонат, крім українського.

    Повний склад учасників виглядає наступним чином:

    «Білий Барс», Біла Церква, Україна

    «Донбас», Донецьк, Україна

    «Земгале», Єлгава, Латвія

    «Кременчук», Кременчук, Україна

    Матчі турніру буде приймати дружківська арена «Альтаїр».

    Нагадаємо, в цьому році Donbass Open Cup пройде з 6 по 8 вересня і буде приурочений до 75-ї річниці визволення Донбасу від німецької окупації в роки Другої світової війни.

    хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ