Оголошено повний склад учасників Donbass Open Cup-2018
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Розсилка
У турнірі зіграють чотири команди
Прес-служба хокейного клубу «Донбас» оголосила повний склад учасників передсезонного турніру Donbass Open Cup-2018.
Як і в минулих сезонах, на змагання приїдуть чотири команди, але вперше з 2013 року хоча б одна з них буде представляти інший чемпіонат, крім українського.
Повний склад учасників виглядає наступним чином:
«Білий Барс», Біла Церква, Україна
«Донбас», Донецьк, Україна
«Земгале», Єлгава, Латвія
«Кременчук», Кременчук, Україна
Матчі турніру буде приймати дружківська арена «Альтаїр».
Нагадаємо, в цьому році Donbass Open Cup пройде з 6 по 8 вересня і буде приурочений до 75-ї річниці визволення Донбасу від німецької окупації в роки Другої світової війни.