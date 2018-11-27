Оголошено розширений список кандидатів до складу юніорської збірної України з хокею



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Фото: ФХУ

Наразі до цього списку увійшли 40 хокеїстів

Федерація хокею України затвердила розширений список кандидатів до складу юніорської (U18) збірної команди України.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

До нього потрапили прізвища 40 спортсменів, які виступають як в українських клубах, так і за кордоном.

До списку протягом сезону можуть вноситися зміни та доповнення.

Нагадується, що команда, яку очолив Олег Тимченко, виступатиме на чемпіонаті світу у місті Гренобль, Франція.

Суперниками українців будуть однолітки з Данії, Франції, Казахстану, Норвегії та Німеччини.

Змагання відбудуться з 14 по 20 квітня 2019 року.