Оголошено розширений список юніорської збірної України з хокею на чемпіонат світу



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Юніорська збірна України U-18 Фото: ФХУ

До списку протягом сезону можуть вноситися зміни та доповнення

Федерація хокею України затвердила розширений список кандидатів до складу юніорської (U-18) збірної команди України.

До нього потрапили прізвища 40 спортсменів, які виступають як в українських клубах, так і за кордоном.

До списку протягом сезону можуть вноситися зміни та доповнення.

Нагадаємо, що команда, яку очолив Олег Тимченко, виступатиме на чемпіонаті світу в місті Гренобль, Франція.

Суперниками українців будуть однолітки з Данії, Франції, Казахстану, Норвегії та Німеччини.

Змагання відбудуться з 14 по 20 квітня 2019 року.