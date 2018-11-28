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    Оголошено розширений список юніорської збірної України з хокею на чемпіонат світу

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    Юніорська збірна України U-18 - Оголошено розширений список юніорської збірної України з хокею на чемпіонат світу
    Юніорська збірна України U-18
    Фото: ФХУ

    До списку протягом сезону можуть вноситися зміни та доповнення

    Федерація хокею України затвердила розширений список кандидатів до складу юніорської (U-18) збірної команди України.

    До нього потрапили прізвища 40 спортсменів, які виступають як в українських клубах, так і за кордоном.

    До списку протягом сезону можуть вноситися зміни та доповнення.

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    Нагадаємо, що команда, яку очолив Олег Тимченко, виступатиме на чемпіонаті світу в місті Гренобль, Франція.

    Суперниками українців будуть однолітки з Данії, Франції, Казахстану, Норвегії та Німеччини.

    Змагання відбудуться з 14 по 20 квітня 2019 року.

    чемпіонат світу Збірна України хокей
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