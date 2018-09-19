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    Оголошено склад збірної України з футзалу для участі в міжнародному турнірі в Ірані

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    Фото: ФФУ - Оголошено склад збірної України з футзалу для участі в міжнародному турнірі в Ірані
    Фото: ФФУ

    Спочатку синьо-жовті проведуть навчально-тренувальний збір у Броварах, який пройде 19 - 21 вересня

    Наставник синьо-жовтих Олександр Косенко викликав до розташування збірної 15-х футзалістів.

    До лав збірної викликані:

    Воротарі: Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва - «Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія);

    Польові гравці: Микола Грицина («Сталіца», Білорусь), Володимир Разуванов («КПРФ»), Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, Ігор Корсун (усі - «Продексім»), Сергій Журба, Олександр Педяш (обидва - «ХІТ»), Микола Микитюк, Андрій Цілик (обидва - «Ураган»), Віталій Радевич, Олег Легендзевич, Сергій Коваль (усі - «Енергія»).

    Спочатку синьо-жовті проведуть навчально-тренувальний збір у Броварах, який пройде 19 - 21 вересня.

    У п’ятницю збірна України вирушить до Ірану, де виступить на Quadrangular international futsal tournament, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

    Суперниками наших хлопців будуть команди Японії (23 вересня), Білорусі (24 вересня) та Ірану (26 вересня).

    Усі матчі наша збірна розпочинатиме о 14.30.

    Збірна України футзал
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