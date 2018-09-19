Оголошено склад збірної України з футзалу для участі в міжнародному турнірі в Ірані
-
Розсилка
Спочатку синьо-жовті проведуть навчально-тренувальний збір у Броварах, який пройде 19 - 21 вересня
Наставник синьо-жовтих Олександр Косенко викликав до розташування збірної 15-х футзалістів.
До лав збірної викликані:
Воротарі: Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва - «Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія);
Польові гравці: Микола Грицина («Сталіца», Білорусь), Володимир Разуванов («КПРФ»), Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, Ігор Корсун (усі - «Продексім»), Сергій Журба, Олександр Педяш (обидва - «ХІТ»), Микола Микитюк, Андрій Цілик (обидва - «Ураган»), Віталій Радевич, Олег Легендзевич, Сергій Коваль (усі - «Енергія»).
Спочатку синьо-жовті проведуть навчально-тренувальний збір у Броварах, який пройде 19 - 21 вересня.
У п’ятницю збірна України вирушить до Ірану, де виступить на Quadrangular international futsal tournament, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.
Суперниками наших хлопців будуть команди Японії (23 вересня), Білорусі (24 вересня) та Ірану (26 вересня).
Усі матчі наша збірна розпочинатиме о 14.30.