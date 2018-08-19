Олександр Тесленко здобув 14-ту перемогу над американським боксером Гібсоном



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Українець Тесленко вкотре переміг американця Гібсона. Фото з відкритих джерел

Черговий рекорд 26-річного боксера з Чернівців

Боксер з Буковини Олександр Тесленко став переможцем в 14-й раз на турнірі з суперником Евері Гібсоном.

Про це повідомляє чернівецький портал.

Остання його перемога в турнірі з представником США Евері Гібсоном закінчилась повною перемогою буковинця.

В його житті – це 14 кубок лідера над суперником.

Олександр виступає на рингу в категорії суперважкої ваги.

За офіційною інформацією Олександр Тесленко має 51-е місце в рейтингу боксерів даної категорії.

В даний момент юнак проживає в Торонто, там же й проводить свої тренування.

В змаганнях його знають, як боксера з Канади.

Олександра Тесленка завжди можна впізнати на рингу –його зріст 193 см, та він виступає в шортах, на яких зображено герб України.



