Олександр Тесленко здобув 14-ту перемогу над американським боксером Гібсоном
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Українець Тесленко вкотре переміг американця Гібсона. Фото з відкритих джерел
Черговий рекорд 26-річного боксера з Чернівців
Боксер з Буковини Олександр Тесленко став переможцем в 14-й раз на турнірі з суперником Евері Гібсоном.
Про це повідомляє чернівецький портал.
Остання його перемога в турнірі з представником США Евері Гібсоном закінчилась повною перемогою буковинця.
В його житті – це 14 кубок лідера над суперником.
Олександр виступає на рингу в категорії суперважкої ваги.
За офіційною інформацією Олександр Тесленко має 51-е місце в рейтингу боксерів даної категорії.
В даний момент юнак проживає в Торонто, там же й проводить свої тренування.
В змаганнях його знають, як боксера з Канади.
Олександра Тесленка завжди можна впізнати на рингу –його зріст 193 см, та він виступає в шортах, на яких зображено герб України.