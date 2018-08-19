  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Олександр Тесленко здобув 14-ту перемогу над американським боксером Гібсоном

    • Розсилка
    Українець Тесленко вкотре переміг американця Гібсона. Фото з відкритих джерел <h1 class="article-main-news__heading"></h1> - Олександр Тесленко здобув 14-ту перемогу над американським боксером Гібсоном
    Українець Тесленко вкотре переміг американця Гібсона. Фото з відкритих джерел

    Черговий рекорд 26-річного боксера з Чернівців

    Боксер з Буковини Олександр Тесленко став переможцем в 14-й раз на турнірі з суперником Евері Гібсоном.

    Про це повідомляє чернівецький портал.

    Остання його перемога в турнірі з представником США Евері Гібсоном закінчилась повною перемогою буковинця.

    В його житті – це 14 кубок лідера над суперником.

    Олександр виступає на рингу в категорії суперважкої ваги.

    За офіційною інформацією Олександр Тесленко має 51-е місце в рейтингу боксерів даної категорії.

    В даний момент юнак проживає в Торонто, там же й проводить свої тренування.

    В змаганнях його знають, як боксера з Канади.

    Олександра Тесленка завжди можна впізнати на рингу –його зріст 193 см, та він виступає в шортах, на яких зображено герб України. 


    бокс українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ