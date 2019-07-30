Олександр Усик: я першим хотів побити Джошуа



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Український боксер прокоментував поєдинок Ентоні Джошуа проти Енді Руїса

Колишній чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) прокоментував поєдинок Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) проти Енді Руїса (33-1, 22 КО). Наш боксер шкодує, що не встиг першим побити британця.

«Вдячний WBO за рішення надати мені статус офіційного претендента на титульний бій. Залишається дочекатися реваншу та дізнатися, проти кого саме доведеться битися.

Я хотів першим побити Джошуа. Але це бокс, неможливо все прорахувати. Тут ніколи не знаєш, що буде далі. Коли я проаналізував бій, зрозумів, що нічого страшного не сталося. У Джошуа просто були якісь проблеми в ніч перед боєм, а в Руїса їх не було», - зазначив Усик.

Нагадаємо, український боксер готується до дебютного поєдинку в надважкій ваговій категорії. За останньою інформацією, його бій проти камерунця Карлоса Такама має відбутися в середині жовтня.

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