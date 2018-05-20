«Олександрії» вручили Кубок Престижу української Прем'єр-ліги
-
Розсилка
Фото: УПЛ
Команда Шарана не програла жодного матчу у другій «шістці»
Після переможного матчу з «Олімпіком» (2:0) «Олександрії» вручили Кубок Престижу української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги України.
У другій «шістці» чемпіонату України «Олександрія» не програла жодного матчу.
Підопічні Володимира Шарана здобули шість перемог і чотири матчі звели в нічию.
У підсумковій таблиці вони набрали 45 очок.
Нагадаємо, «Сталь» вилетіла з Прем'єр-ліги України, «Чорноморець» і «Зірка» зіграють в перехідних матчах.
Нагадаємо, «Шахтар» став чемпіоном, але так і не виграв у «Динамо» у чемпіонаті.