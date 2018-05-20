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    «Олександрії» вручили Кубок Престижу української Прем'єр-ліги

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    Фото: УПЛ
    Фото: УПЛ

    Команда Шарана не програла жодного матчу у другій «шістці»

    Після переможного матчу з «Олімпіком» (2:0) «Олександрії» вручили Кубок Престижу української Прем'єр-ліги.

    Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги України.

    У другій «шістці» чемпіонату України «Олександрія» не програла жодного матчу.

    Підопічні Володимира Шарана здобули шість перемог і чотири матчі звели в нічию.

    У підсумковій таблиці вони набрали 45 очок.

    Нагадаємо, «Сталь» вилетіла з Прем'єр-ліги України, «Чорноморець» і «Зірка» зіграють в перехідних матчах.

    Нагадаємо, «Шахтар» став чемпіоном, але так і не виграв у «Динамо» у чемпіонаті.

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