«Олександрія» безкоштовно повезе вболівальників у Німеччину



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«Олександрія» повезе уболівальників автобусом до Німеччини ФК «Олександрія»

Олександрійці зіграють на виїзді матч Ліги Європи проти «Вольфсбурга»

«Олександрія» безкоштовно повезе вболівальників до Німеччини на виїзний матч Ліги Європи проти «Вольфсбурга», інформує прес-служба клубу.

Олександрійці уже збирають заявки від бажаючих. Для подорожі виділено автобус на 60 місць. Усі видатки на дорогу «Олександрія» бере на себе. Уболівальникам необхідно лише оплатити квиток на матч.

Заявки приймаються до 9 вересня. Поєдинок має відбутися 19 вересня. Орієнтовний час дороги – 23 години.